Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 17 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia continúa este miércoles 21 de julio de 2026 con la Etapa 17, que tendrá de salida Chambery y meta en Voiron, un recorrido de 174.7 kilómetros. ¿Ideal para Isaac del Toro? No, debido a que es ideal para los velocistas. El mexicano tratará de defender su tercera posición de la Clasificación general