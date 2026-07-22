Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 17 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 17 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de reducir distancia con Remco Evenepoel
SE GANA EL PUNTO. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) es el primero en cruzar el la Côte de Rossillon
NEUTRALIZAN LA FUGA. El pelotón alcanzó a los fugados.
¿CÓMO VA LA ETAPA 17 DEL TOUR?
- Cabeza de carrera (con cinco ciclistas).
- Pelotón (donde va Isaac del Toro), a 9 segundos.
- Marc Hirschi a 44 segundos.
- Distanciados (7 ciclistas) a 1' 27".
¡CAÍDA MÚLTIPLE! Cerca de 20 corredores fueron al suelo, entre ellos Tom Pidcock y Lenny Martínez; vuelven a la marcha
LO ATRAPAN. El pelotón ya neutralizó a los fugados y hay varios ciclistas que ponen el ritmo
TOMAN DISTANCIA. Los fugados Baptiste Veistroffer y Jonas Abrahamsen les sacan 18 segundos al pelotón
INICIAN LOS ATAQUES: Baptiste Veistroffer es el primero en lanzar una ofensiva; después le sigue Jonas Abrahamsen
¡¡¡INICIA LA ETAPA 17 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!
La caída en el descenso de la Etapa 16 tuvo consecuencias. Florian Lipowitz es la nueva baja del Tour de Francia 2026, después de confirmarse una fractura de clavícula
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 15:
- Cote de Bassa de Categoría 4, con 1.6 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.
- Cote de Rosillon de Categoría 4, con 1.7 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.
- Col des Pres de Categoría 3, con 3.6 kilómetros de subida. Repartirá 1 y 2 puntos.
- Cote de Saint-Jean D’Arvey, con 1.2 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.
La Etapa 17 tendrá un Sprint Intermedio en Colombe, que repartirá de 4 a 25 puntos.
Después de la contrarreloj individual de este martes, se pasará a un terreno llano y para el jueves vuelve la montaña, un escenario ideal para los escaladores, como Isaac del Toro
Después del recorrido de este miércoles, faltarán cinco etapas para que llegue a su fin el Tour de Francia
El Tour de Francia continúa este miércoles 21 de julio de 2026 con la Etapa 17, que tendrá de salida Chambery y meta en Voiron, un recorrido de 174.7 kilómetros. ¿Ideal para Isaac del Toro? No, debido a que es ideal para los velocistas. El mexicano tratará de defender su tercera posición de la Clasificación general
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 17 del Tour de Francia 2026!