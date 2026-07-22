América Vs Chivas: Reventa para el Clásico de septiembre supera los $70,000 pesos

Los precios de locura que se habían pagado durante el Mundial 2026 parecían haber desaparecido con el primer partido de Liga MX, sin embargo, la reventa volvió a dar un duro golpe al costo de las entradas para los aficionados, ya que un lugar en la tribuna del Estadio Banorte para el América Vs Chivas de septiembre se pone a la venta en poco más de $70,000 pesos.

La noche del pasado martes 21 de julio volvió a rodar el balón en el Estadio Banorte durante un partido de Liga MX tras lo vivido en el Mundial 2026, certamen en el que el Coloso de Santa Úrsula contó con un total de 5 compromisos.

Y, pese a que aún no se encuentran disponibles los boletos para el América Vs Chivas del próximo sábado 19 de septiembre, en reventa ya se pueden comenzar a adquirir las entradas para el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026, mismo que se disputará en la cancha del Estadio Banorte.

Estos son los precios que comenzaron a exhibirse en páginas de reventa oficial de boletos, mismos que van desde los $18,484 hasta los $72,487 pesos mexicanos:

Precios de reventa para el América Vs Chivas a poco menos de 2 meses del Clásico Nacional en el Estadio Banorte. Captura de pantalla

Será en las siguientes semanas cuando se determine si el costo de los precios publicados a 2 meses del Clásico Nacional va a la baja, se mantiene o aumenta, sin embargo, esto dependerá en gran medida de lo que América maneje como oficial para sus seguidores, mismos que –seguramente- no podrán adquirir estas entradas en taquilla, tal como se lograba realizar en antaño.

Otro de los detalles que no pasa desapercibido para el aficionado es la poca accesibilidad al estacionamiento del Estadio Banorte, superando el valor de los propios precios de los boletos para el partido e imposibilitando una alternativa más para aquel seguidor que cuenta con el deseo de ir al estadio cada 15 días para apoyar a su equipo.

BFG