El británico George Russell fue el primer ganador de la temporada 2026, después de demostrar el poderío de su Mercedes en el Gran Premio de Australia, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no tuvo el debut soñado en su regreso al máximo circuito, pero sí buenas noticias para Cadilla, debido a que fue el piloto que terminó la carrera tras el abandono de Valtteri Bottas.

“¡Mejor que la felicidad! Fue la carrera que esperábamos: una salida caótica, difícil de gestionar la batería, con subidas y bajadas, fue genial. Bien hecho (Leclerc), pensé que lo tenía bajo control en un momento dado, y luego me ganó.

George Russell festejó así su triunfo en el GP de Australia 2026 de F1 Reuters

Creo que todos tuvimos una salida horrible, y (Ferrari) tuvo una salida sensata. Charles lo puso más difícil de lo que nos hubiera gustado”, declaró George Rusell al finalizar la carrera, que lo pone al frente del Mundial de Pilotos de F1.

Sergio ‘Checo’ Pérez y Liam Lawson volvieron con su pique de años atrás. Un incidente fue revisado por los Comisarios de la FIA, pero no hubo sanción.

Sergio 'Checo' Pérez finalizó en el sitio 16 en el GP de Australia 2026 de F1 Reuters

ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL DE PILOTOS DE F1 TRAS EL GP DE AUSTRALIA 2026: