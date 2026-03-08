Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 8 de marzo de 2026

MAYDAY/MANUEL MONTAÑO R.

Nuevamente una consulta, el día de hoy comentó acerca del SOS y me surge la duda ¿de dónde viene el famoso mayday que vemos en muchas series y películas?

R. Don Manuel, la palabra “mayday” se adoptó en la aviación en la década de 1920 como señal internacional de socorro. Su creador fue Frederick Stanley Mockford, oficial de radio en el aeropuerto de Croydon, en Londres. Le pidieron idear un término que los pilotos pudieran pronunciar fácilmente y que fuera entendido tanto por personal británico como francés, ya que gran parte del tráfico aéreo era entre Londres y París.

Mockford propuso mayday, derivado de la expresión francesa m’aider, que significa “ayúdenme”. La palabra debía ser clara, breve y reconocible incluso con interferencias de radio. Por eso se estableció el protocolo de repetirla tres veces: Mayday, mayday, mayday, para evitar confusiones con comunicaciones rutinarias. Con el tiempo, se convirtió en el estándar internacional para emergencias graves en aviación y navegación. Es importante no confundirla con May Day, la festividad del 1 de mayo, que no tiene relación con la señal de auxilio. Aunque suenan igual, sus orígenes y significados son distintos.

EL SUEÑO

¿Por qué no nos damos cuenta cuando nos dormimos?

R. No podemos ser conscientes del momento exacto en que nos dormimos porque el cerebro no se “apaga” de golpe: entra en un estado de transición donde la conciencia se va desvaneciendo sin que podamos registrarlo. Es un proceso gradual, no un evento puntual. Al iniciar el sueño, pasamos por la fase N1, un estado híbrido entre vigilia y sueño. Aquí disminuye la actividad de las áreas que mantienen la atención, el juicio y la percepción del tiempo. La mente sigue produciendo pensamientos, pero se vuelven más automáticos y desconectados. Como la conciencia se debilita progresivamente, no hay un “observador interno” capaz de notar el cambio. Además, el cerebro no forma recuerdos estables durante esta transición. Por eso, aunque el proceso dura varios minutos, al despertar sentimos que ocurrió de inmediato.

DE PIE

¿Es cierto que los caballos duermen de pie?

R. Sí, los caballos pueden dormir de pie. ¿Cómo y por qué? Los caballos poseen una adaptación anatómica llamada stay apparatus, un sistema de tendones y ligamentos que “bloquea” las articulaciones del hombro, la rodilla y el menudillo. Esto les permite relajar los músculos sin caerse, manteniendo el peso distribuido y reduciendo la fatiga en sus extremidades. Son dormidores polifásicos, es decir, duermen en varios periodos cortos a lo largo del día, aunque la mayor parte del descanso ocurre por la noche.

Cuando los ves dormitando de pie, están en un sueño ligero, suficiente para recuperar energía básica. Sin embargo, para entrar en sueño REM, la fase en la que el cerebro procesa información y el cuerpo necesita una relajación total, deben acostarse. Dormir de pie es una estrategia evolutiva de supervivencia. En la naturaleza, los caballos —como otros grandes herbívoros, incluidos cebras y elefantes— necesitan poder huir rápidamente de los depredadores. Permanecer erguidos mientras descansan les permite reaccionar en segundos ante cualquier amenaza.