"Es artificial y peligrosa": Lando Norris y Max Verstappen estallan contra la nueva F1

El estreno de la nueva era técnica de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026 no ha traído la revolución esperada y los contendientes del campeonato del año pasado, Lando Norris y Max Verstappen, se han mostrado críticos con las nuevas regulaciones y cómo los nuevos coches parecen ir en detrimento del espectáculo.

Norris, quien originalmente parecía satisfecho con las normas, se ha unido a Verstappen calificando de “artificial” la Fórmula 1 que se ha creado, pero a la vez, con ambos reclamando que los nuevos coches pueden resultar peligrosos.

El piloto de McLaren fue tajante al describir la naturaleza de la competencia actual: “Demasiado. Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena. Estás conduciendo y nosotros somos los que estamos esperando a que pase algo y a que algo salga terriblemente mal”.

Según el británico, la dependencia de los sistemas eléctricos ha eliminado la esencia de la conducción pura, dejando el destino de los rebases en manos de algoritmos: “Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace de forma aleatoria. A veces te adelantan cinco coches y no puedes hacer nada al respecto”.

Uno de los puntos más críticos señalados por Norris es la disparidad de velocidades debido a la gestión de energía. Cuando un piloto entra en fase de recarga mientras otro ataca, la diferencia de ritmo es brutal. “Dependiendo de lo que hagan los demás, puedes alcanzar velocidades de 30, 40 o 50 km/h [de diferencia]. Cuando alguien choca contra otro a esa velocidad, sales volando, pasas por encima de la valla y te haces mucho daño a ti mismo y quizá también a otros. Es algo horrible de pensar”, advirtió.

Verstappen vuelve a apuntar contra la F1

Por su parte, Max Verstappen, quien logró remontar del puesto 20 al 6 tras su accidente en clasificación, no ocultó su frustración. El neerlandés, que ya había comparado la categoría con una "Fórmula E” durante la pretemporada, admitió que “no tengo las palabras adecuadas” para describir lo que sucedía con la Fórmula 1 actual.

“Creo que lo que deberían preocuparles son las reglas”, dijo el cuatro veces campeón del mundo señalando que estos coches podrían acabar con su amor por la F1. “Amo las carreras, pero solo puedes aguantar hasta cierto punto, ¿verdad? Queremos que sea Fórmula 1, ya sabes, una verdadera Fórmula 1 con esteroides, pero hoy, de nuevo, ese no fue el caso”, sentenció el integrante de Red Bull.