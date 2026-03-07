Resumen: Así le fue a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Australia 2026 de la F1
Revive los detalles, imágenes y resultados del Gran Premio de Australia 2026, con el tan ansiado regreso del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez
GP de Australia 2026
1a Carrera 2026
58/58¡¡¡George Russell gana el GP de Australia 2026 de la F1!!!
2. Kimi Antonelli
3. Charles Leclerc
16. 'Checo' Pérez. Las buenas noticias es que el mexicano terminó la carrera, lo que no hizo Valtteri Bottas
56/58Max Verstappen ya no pudo presionar a Norris y está a dos segundos. 'Checo' Pérez se mantiene en el lugar 16
54/58"Sigue apretando, lo estoy haciendo bien", le dijeron a Hamilton, quien respondió: "Déjame a mi compañero, gracias". El británico está a 2.7 segundos de su compañero
52/58George Russell y Kimi Antonelli cuidan sus lugares sin contratiempos; Leclerc es tercero, a más de 15 segundos del primer sitio. La lucha se mantiene entre Verstappen y Norris
48/581. George Russell
2. Kimi Antonelli
3. Charles Leclerc
4. Lewis Hamilton
5. Lando Norris
6. Max Verstappen
16. 'Checo' Pérez
46/58George Russell tiene más de seis segundos de ventaja sobre Kimi Antonelli
43/58Max Verstappen entró a boxes e hizo cambio de llantas a duras
40/581. George Russell
2. Kimi Antonelli.
3. Charles Leclerc.
4. Lewis Hamilton.
5. Max Verstappen.
6. Arvid Lindblad.
7. Lando Norris.
16. 'Checo' Pérez
37/58Aston Martin anunció el retiro oficial de Fernando Alonso
34/58Voló un 'barge board' del auto de 'Checo' Pérez. Uno de los comisarios entró rápidamente a pista para recoger el escombro
32/58Max Verstappen y Lando Norris vuelven a la lucha que tuvieron el año pasado. El holandés es sexto y está a la caza del piloto de McLaren
30/58Fernando Alonso está de regreso; es lugar 18
29/58Tras perder el liderato, Hamilton entró a boxes para cambiar a neumáticos duros.
"La parada a una sola parada es viable", dijo Russell.
28/58George Russell rebasó a Lewis Hamilton para subir el primer puesto. Error en la estrategia de Ferrari
2. Kimi Antonelli
3. Charles Leclerc
4. Lewis Hamilton
5. Lando Norris
16. 'Checo' Pérez
26/58No hay sanción por el incidente entre 'Checo' y Lawson
25/58El incidente entre 'Checo' Pérez y Liam Lawson es investigado por los comisarios de la FIA, debido a "forzar a un piloto a salir de pista"
19/55Valtteri Bottas es el quinto piloto que abandona la carrera.
Anteriormente lo hizo Fernando Alonso, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Isack Hadjar
17/59Ferrari hace el 1-2. Leclerc comanda la carrera, seguido de Hamilton.
3. George Russell
4. Kimi Antonelli
5. Arvid Lindblad
6. Max Verstappen
7. Oliver Bearman
15/58Fernando Alonso entró a boxes y es el cuarto piloto que abandona la carrera
14/58'Uno de nosotros debió haber entrado (a pits)', exclamó Lewis Hamilton
13/58Isack Hadjar sale de su auto tras quedar varado; 'Checo' es 14
12/58Sergio 'Checo' Pérez sube al lugar 17; mientras el Virtual Safety Car aparece
9/58Franco Colapinto es sancionado y tendrá que ir a pits por no respetar el nuevo procedimiento
9/58Los dos Ferrari hacen equipo y Russell está en medio de los dos
8/58Leclerc contraatacó para recuperar el primer sitio tras un error de Russell al bloquear los neumáticos y casi salirse. ¡Qué agarrón tienen Ferrari y Mercedes!
8/58George Russell tomó el liderato tras una buena maniobra para rebasar a Leclerc
5/58'Checo' Pérez rebasa a Bottas para ser 18
4/58Leclerc sigue al frente de la competencia. Lewis Hamilton tiene vuelta rápida y se viene el ataque para George Russell
2/58'Checo' Pérez perdió el lugar 18 y descendió un lugar. Liam Lawson también rebasó a Valtteri Bottas para ser 17
1/58Charles Leclerc tiene una gran arrancada y le ganó la posición de honor a George Russell
¡¡¡Inicia la carrera!!!!
¡Inicia la vuelta de formación! 'Checo' Pérez arrancará con neumáticos medios
Isack Hadjar y Charles Leclerc saldrán tercero y cuarto, respectivamente
Previamente, Oscar Piastri tuvo un accidente cuando se dirigía a la parrilla de salida
George Russell y Kimi Antonelli encabezan a los pilotos
El piloto mexicano saldrá desde la posición número 18
Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en el máximo circuito, aunque no ha tenido el mejor desempeño. En la práctica 1 terminó en el lugar 20, para la segunda sesión sólo estuvo unos segundos.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Gran Premio de Australia 2026 de la F1!