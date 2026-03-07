Resumen: Así le fue a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Australia 2026 de la F1

- -

58/58 ¡¡¡George Russell gana el GP de Australia 2026 de la F1!!! 2. Kimi Antonelli

​3. Charles Leclerc

​16. 'Checo' Pérez. Las buenas noticias es que el mexicano terminó la carrera, lo que no hizo Valtteri Bottas

56/58 Max Verstappen ya no pudo presionar a Norris y está a dos segundos. 'Checo' Pérez se mantiene en el lugar 16

54/58 "Sigue apretando, lo estoy haciendo bien", le dijeron a Hamilton, quien respondió: "Déjame a mi compañero, gracias". El británico está a 2.7 segundos de su compañero

52/58 George Russell y Kimi Antonelli cuidan sus lugares sin contratiempos; Leclerc es tercero, a más de 15 segundos del primer sitio. La lucha se mantiene entre Verstappen y Norris

George Russell lideró la carrera del GP de Australia 2026 de F1 AFP

48/58 1. George Russell 2. Kimi Antonelli

​3. Charles Leclerc

​4. Lewis Hamilton

​5. Lando Norris

​6. Max Verstappen

​16. 'Checo' Pérez

46/58 George Russell tiene más de seis segundos de ventaja sobre Kimi Antonelli

43/58 Max Verstappen entró a boxes e hizo cambio de llantas a duras

40/58 1. George Russell 2. Kimi Antonelli.

​3. Charles Leclerc.

​4. Lewis Hamilton.

​5. Max Verstappen.

​6. Arvid Lindblad.

​7. Lando Norris.

​16. 'Checo' Pérez

37/58 Aston Martin anunció el retiro oficial de Fernando Alonso

34/58 Voló un 'barge board' del auto de 'Checo' Pérez. Uno de los comisarios entró rápidamente a pista para recoger el escombro

32/58 Max Verstappen y Lando Norris vuelven a la lucha que tuvieron el año pasado. El holandés es sexto y está a la caza del piloto de McLaren

30/58 Fernando Alonso está de regreso; es lugar 18

29/58 Tras perder el liderato, Hamilton entró a boxes para cambiar a neumáticos duros. "La parada a una sola parada es viable", dijo Russell.

28/58 George Russell rebasó a Lewis Hamilton para subir el primer puesto. Error en la estrategia de Ferrari 2. Kimi Antonelli

​3. Charles Leclerc

​4. Lewis Hamilton

​5. Lando Norris

16. 'Checo' Pérez​

26/58 No hay sanción por el incidente entre 'Checo' y Lawson

25/58 El incidente entre 'Checo' Pérez y Liam Lawson es investigado por los comisarios de la FIA, debido a "forzar a un piloto a salir de pista"

Sergio 'Checo' Pérez continuó en la carrera, tras el abandono de Valtteri Bottas AFP

19/55 Valtteri Bottas es el quinto piloto que abandona la carrera. Anteriormente lo hizo Fernando Alonso, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Isack Hadjar

17/59 Ferrari hace el 1-2. Leclerc comanda la carrera, seguido de Hamilton. 3. George Russell

4. Kimi Antonelli

5. Arvid Lindblad

​6. Max Verstappen

7. Oliver Bearman​

15/58 Fernando Alonso entró a boxes y es el cuarto piloto que abandona la carrera

14/58 'Uno de nosotros debió haber entrado (a pits)', exclamó Lewis Hamilton

13/58 Isack Hadjar sale de su auto tras quedar varado; 'Checo' es 14

12/58 Sergio 'Checo' Pérez sube al lugar 17; mientras el Virtual Safety Car aparece

9/58 Franco Colapinto es sancionado y tendrá que ir a pits por no respetar el nuevo procedimiento

9/58 Los dos Ferrari hacen equipo y Russell está en medio de los dos

8/58 Leclerc contraatacó para recuperar el primer sitio tras un error de Russell al bloquear los neumáticos y casi salirse. ¡Qué agarrón tienen Ferrari y Mercedes!

8/58 George Russell tomó el liderato tras una buena maniobra para rebasar a Leclerc

Charles Leclerc tiene una distancia de +0.607 sobre Russell AFP

5/58 'Checo' Pérez rebasa a Bottas para ser 18

4/58 Leclerc sigue al frente de la competencia. Lewis Hamilton tiene vuelta rápida y se viene el ataque para George Russell

2/58 'Checo' Pérez perdió el lugar 18 y descendió un lugar. Liam Lawson también rebasó a Valtteri Bottas para ser 17

1/58 Charles Leclerc tiene una gran arrancada y le ganó la posición de honor a George Russell

¡¡¡Inicia la carrera!!!!

¡Inicia la vuelta de formación! 'Checo' Pérez arrancará con neumáticos medios

Isack Hadjar y Charles Leclerc saldrán tercero y cuarto, respectivamente

Previamente, Oscar Piastri tuvo un accidente cuando se dirigía a la parrilla de salida

George Russell y Kimi Antonelli encabezan a los pilotos

El piloto mexicano saldrá desde la posición número 18

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en el máximo circuito, aunque no ha tenido el mejor desempeño. En la práctica 1 terminó en el lugar 20, para la segunda sesión sólo estuvo unos segundos.

'Checo' Pérez siente el cariño de la afición en su regreso a la F1 AFP