“Checo” Pérez sobre el incidente con Lawson en Australia: “Fue competencia divertida”

Sergio “Checo” Pérez minimizó las declaraciones de Liam Lawson después de la lucha que protagonizaron durante la primera parte del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El mexicano y el neozelandés intercambiaron pintura en dos ocasiones durante la primera parte del recorrido, luego de que el integrante de Racing Bulls estaba en una estrategia distinta a la del de Cadillac.

Si bien Lawson se quejó de la actitud del tapatío tras el evento, Pérez solamente se limitó a decir que fue una maniobra típica de competencia, en especial, en una pista tan complicada, como la de la Albert Park de Melbourne.

Para mí, fue parte de las carreras y fue un poco de competencia divertida, nada más. Estaba en un auto mucho más lento, así que creo que está bien correr", afirmó.

El incidente con Lawson fue parte de una jornada con algunos contratiempos para Sergio Pérez, que incluyó la pérdida de un elemento aerodinámico en la segunda mitad del recorrido y su primera experiencia con el paquete técnico de la categoría, en el que hay mayor dependencia de la energía eléctrica.

Al final, cuestiones como una excelente segunda detención en pits, tras la cual Pérez felicitó a su agrupación, fueron detalles que el tapatío rescató de cara a las siguientes carreras, en las que aspira a seguir con el programa de desarrollo del monoplaza MAC-26.

Creo que el primer paso ya está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri (Bottas, su coequipero) no pudiera completarla, pero en general fue una gran carrera, una gran recuperación para el fin de semana", dijo.

Empezamos con muchos problemas, pero creo que, a partir de ahora, obviamente, la luna de miel ha terminado y ahora necesitamos dar grandes pasos adelante, necesitamos establecer un plan en el equipo para avanzar y acortar distancias, lo cual creo que podemos lograr".

Pero obviamente todos somos muy competitivos dentro del equipo y esa es la actitud que necesitamos de ahora en adelante, para poder acortar distancias y aspirar a algo grande este año".

Respecto a la manera de correr bajo el nuevo reglamento técnico, "Checo" Pérez quedó sorprendido por situaciones como en haber rebasado fácilmente a su coequipero Bottas al comienzo del evento. Procesos como la gestión de la energía hicieron que calificara a las carreras como "menos divertidas".