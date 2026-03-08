Liam Lawson arremete contra "Checo" Pérez tras la batalla en la carrera de Australia

Liam Lawson lanzó un ataque a Sergio “Checo” Pérez luego de la carrera en Australia criticando el comportamiento del integrante del equipo Cadillac y señaló que, tal vez, el mexicano no ha olvidado lo que pasó en el Autódromo Hermanos Rodríguez hace dos años cuando ambos tuvieron un enfrentamiento.

En la carrera en el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026, el neozelandés y “Checo” Pérez tuvieron un encuentro cuando peleaban por la posición 16. El movimiento fue analizado por dirección de carrera quienes, por un momento, consideraron el movimiento del mexicano excesivo, pero al final decidieron no penalizarlo.

Para Lawson, el comportamiento del piloto de Cadillac no fue una casualidad competitiva, sino una respuesta emocional a la tensa lucha que ambos mantuvieron hace dos años, un ajuste de cuentas por lo sucedido en el GP de México de 2024 cuando ambos tuvieron un contacto, justo en el momento en que el asiento de Pérez estaba en riesgo en Red Bull.

Al bajar del monoplaza, Lawson se mostró visiblemente molesto, no solo por el resultado de la carrera, sino por la forma en que Pérez defendió su posición.

“Dos años después él no lo ha superado”, dijo Lawson al hacer referencia al incidente con Pérez. “Así que me está peleando como si fuera por el campeonato mundial y era por la posición 16”.

El martirio de los nuevos motores

Más allá del roce personal, Lawson también aprovechó para criticar la naturaleza de la conducción bajo el nuevo reglamento técnico de 2026. Según el neozelandés, la constante necesidad de gestionar los sistemas eléctricos le quita brillo a la competencia pura.

“Honestamente, no es muy divertido conducir en la carrera; estás constantemente gestionando la energía, quedándote sin ella, frenando al final de cada recta. Puede ser bastante doloroso", explicó el piloto de Racing Bulls quien quedó fuera de los puntos, esto mientras su compañero novato, Arvid Lindblad llegó a la zona de los puntos.