La generosidad de nuestros deportistas, que enarbolan nuestra bandera por todos los rincones del planeta con sus éxitos, es maravillosa, máxime en un nuevo momento de nuestra historia en el que buena falta nos hace que se hablen cosas buenas de México, pues de las otras, las negativas, estamos hasta el copete.

Ciertamente que el paisaje hacia la inminente Copa del Mundo de futbol es por demás incierto ante los problemas de inseguridad, ante la cancelación de muchas noches de hotel por el lógico temor de los probables visitantes, que no vislumbran con tranquilidad el viajar a nuestro hermoso país, sus razones tendrán, muchas de ellas fundamentadas en los desafortunados hechos de hace un par de fines de semana, pero también, y no lo podemos negar, el horno no está para bollos, por más que quisiéramos decir a los cuatro vientos que estamos en un marco de seguridad idóneo para un evento de tal magnitud, a todos nos queda claro que el asunto es por demás preocupante.

En particular, habrá que festejar a nuestros representantes que han tenido, excepcionalmente, unas fantásticas actuaciones en la presente semana, encabezados por la inmensa ciclista de pista Yareli Acevedo quien, en el marco de la Copa Mundial en Australia, ha visitado el podio con un triunfo en la prueba de eliminación para colgarse el oro, así como el bronce junto a Sofía Arreola en la prueba de Madison. También en el ciclismo, el inmenso Isaac del Toro ha obtenido un podio en la mítica prueba Strade Bianchi en la que logró un tercer puesto, grandioso.

Además del ciclismo, en el beisbol los seleccionados de nuestro país han iniciado, por primera ocasión en seis ediciones del Clásico Mundial, con un triunfo ante la Gran Bretaña, y ya ni hablar de la grandiosa ronda de diez bajo par del tapatío Carlos Ortiz en el LIV Golf en Hong Kong, así como el triunfo de ayer de la golfista yucateca Isabella Fierro en el Epson Tour, la gira de ascenso de la LPGA, el Atlantic Beach Classic en la Florida, con lo que prácticamente asegura nuevamente una tarjeta de la máxima liga de golf femenil profesional; por cierto que la hidalguense María Fassi culminó en la segunda posición de ese torneo.

Otro éxito que resaltar ha sido el segundo sitio del piloto regiomontano Noel León en su debut en la Fórmula 2 en Australia, en la denominada sprint race, una actuación sensacional de quien podría ser el siguiente piloto mexicano en la F1. Un logro monumental.

Gracias, gracias a todos los que hacen que se hable bien y bonito de nuestro querido y muy golpeado país, gracias a nuestros representantes en el mundo, resultan invaluables sus formidables actuaciones, su generación de éxitos, su generación de buenas historias.