Russell admite que ganar Australia fue más complicado a pesar de la diferencia con Ferrari

George Russell se alzó con la victoria en el Gran Premio de Australia 2026, logrando no solo su sexto triunfo en la Fórmula 1, sino también el liderato del campeonato mundial por primera vez en su carrera. Sin embargo, el camino hacia la gloria en Albert Park estuvo lejos de ser sencillo, protagonizando una batalla frenética contra el Ferrari de Charles Leclerc.

El Mercedes de Russell tuvo una arrancada deficiente que permitió a Leclerc tomar la punta, esto como consecuencia del sistema de arranque que ha desarrollado la casa de Maranello y que les dio una ventaja en ese instante, aunque después, en el momento de las tandas largas la situación regresó a la normalidad.

Al bajar del monoplaza, Russell admitió que la carrera cumplió con los pronósticos de inestabilidad que el equipo Mercedes había previsto para el arranque

“Es increíble, fue una batalla infernal al principio, pero sabíamos que iba a ser un desafío”, comentó el británico. “Llegué a la parrilla y vi que mi batería no tenía nada en el tanque, tuve una mala salida y luego tuve algunas batallas realmente cerradas con Charles”.

Esta fluctuación constante en las posiciones fue bautizada por el equipo como el "efecto yo-yo", una consecuencia directa de la gestión de energía de los nuevos motores y la aerodinámica de 2026.

“Teníamos la sospecha de que iba a ser un poco como un efecto yo-yo; tan pronto como uno de nosotros se ponía al frente, era simplemente imposible mantener el liderato”, reveló el nuevo líder del campeonato.

Estrategia y gestión de neumáticos

La clave del triunfo radicó en la vuelta 11, cuando Mercedes aprovechó un Virtual Safety Car para llamar a Russell a boxes. Ferrari, en una decisión arriesgada, mantuvo a Leclerc en pista, obligándolo a realizar su parada más tarde bajo bandera verde, perdiendo una ventaja competitiva irrecuperable.

A partir de ahí, Russell tuvo que gestionar un juego de neumáticos duros durante 46 vueltas, lidiando con el temido graining y la inestabilidad del coche.

“Obviamente, con el modo de recta perdemos mucho en la parte delantera del coche, por lo que sufrimos mucho subviraje en estas curvas, así que fue un poco arriesgado, pero lo logramos en una sola pieza”, concluyó Russell tras liderar la primera victoria de Mercedes en la temporada.