‘Checo’ sin regreso soñado en la F1; Russell gana el GP de Australia 2026

Sergio ‘Checo’ Pérez no tuvo un regreso soñado en la F1, aunque para Cadillac son buenas noticias el haber acabado el Gran Premio de Australia 2026, al quedar en el lugar 16. George Russell tuvo un pique en las primeras vueltas con Charles Leclerc. En el circuito de Albert Park hubo cinco abandonados.

Todavía no comenzaba la carrera, cuando se registró el abandono de Oscar Piastri, luego de chocar mientras se dirigía a la parrilla de salida. Nico Hulkenberg tampoco tomó la salida. Ya en la carrera, Isack Hadjar quedó fuera por un aparente problema de unidad de potencia, Fernando Alonso tampoco terminó la carrera, mismo caso que Valtteri Bottas.

El arranque del GP de Australia 2026 comenzó con el ataque de Charles Leclerc para rebasar a George Russell y ocupar la primera posición. Después se dio un “duelo” entre Mercedes y Ferrari, siendo las “Flechas Flateadas” las que ganaron la batalla y mantuvieron su dominio de mitad de carrera para adelante.

Charles Leclerc se puso vivo para rebasar a George Russell para ocupar la primera posición en el arranque de la carrera AFP

De nueva, se vivió un “pique” entre Liam Lawson y ‘Checo’ Pérez. Los Comisarios de la FIA revisaron la maniobra y decidieron que no hubo sanción.

Sergio 'Checo' Pérez y el pique con Liam Lawson AFP

Max Verstappen remontó varias posiciones para finalizar sexto. Por momentos quiso darle batalla a Lando Norris, pero el de MacLaren terminó por delante del holandés.

Lewis Hamilton quería subir al podio, pero Charles Leclerc lo hizo en tercer puesto, dejando al británico en cuarto sitio.

A pesar de que en un momento se le desprendió un artefacto al auto de ‘Checo’ Pérez, el mexicano pudo terminar la carrera en el lugar 16.

George Russell fue el primer ganador de la temporada, seguido de Kimi Antonelli.

“¡Fue una pelea brutal al principio! Salí mal y tuve algunas batallas muy reñidas con Charles al principio. ¡Me alegro mucho de haber cruzado la meta!”, dijo George Russell al finalizar el GP de Australia 2026 de F1.

ASÍ QUEDÓ EL GP DE AUSTRALIA 2026 DE LA F1: