Principios básicos en la apertura. Ejemplos del Greco (1)

Aprovechemos el espacio que nos ha dejado el panorama internacional de torneos para tocar algunos temas técnicos que esperemos guste al lector. Empecemos con la apertura, primera fase del juego donde el jugador se enfrenta con diversos problemas, tanto tácticos como estratégicos.

¿Cómo comenzar la partida? Lo primero es conocer los principios básicos: la rápida movilización de piezas en especial hacia el centro del tablero, atender la seguridad de nuestro rey y no dejar debilidades de peones, piezas o casillas. También es clave considerar en todo momento las amenazas que uno puede crear, así como tratar siempre de prever las intenciones inmediatas del rival. Un buen campo de estudio es el análisis de las partidas breves del pasado, donde se ven errores típicos y como han sido refutados. Gracias al gran legado histórico del ajedrez podemos ver partidas de varios siglos atrás, como las miniaturas o celadas de apertura que publicó el jugador Italiano Gioachino Greco “el calabrés” (1600-1634):

El Greco - Aficionado Italia, 1620 Gambito de Dama aceptado

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 b5? (las negras quieren conservar su peón de ventaja pero esta obstinación será castigada. Mejor era empezar el desarrollo de piezas con 3...Cf6) 4.a4! c6? (tampoco era buena 4…a6? 5.axb5 y el peón a6 no puede recapturar pero había que devolver el peón con 4…b4) 5.axb5 cxb5?? (grave error al no considerar la siguiente jugada del contrario) 6.Df3! La diagonal h1-a8 ha quedado seriamente debilitada. Las negras pueden rendirse ya que la torre amenazada sólo puede salvarse entregando el caballo o el alfil

El Greco -Aficionado Italia, 1620 Apertura italiana

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 Ab6? (mejor 5…Ab4+) 6.dxe5! Cxe4?? (error decisivo, Era necesario 6...Cg4 7.Axf7+! Rxf7 8.Cg5+ Re8 9.Dxg4 Cxe5 y a pesar de que las negras ya no podrán enrocar la ventaja blanca no es definitiva) 7.Dd5! Decisivo ataque doble al punto de mate en f7 y al caballo enemigo que no se pueden defender de forma simultánea; las negras perderán una pieza y con ello la partida. Es muy común que las piezas desprotegidas sean debilidades que podemos aprovechar por medio de distintos temas tácticos.

Greco - Aficionado Italia, 1620 Apertura Española

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.0–0 Cf6 6.d4 b5 7.Ab3 exd4 (lo correcto es 7..Ag4 pero la jugada del texto es una antigua e instructiva celada que el blanco cae de forma ingenua) 8.Cxd4?? (una recaptura que parece rutinaria pero es un grave error) 8...Cxd4 9.Dxd4 c5! 10.Dd3 c4 (y el alfil blanco ha quedado atrapado). Luego de 11.Axc4 bxc4 12.Dxc4 los dos peones no compensan la pieza perdida y las negras quedan con clara superioridad.

Greco – Aficionado, Italia, 1620

1.e4 e5 2.Cf3 f6? (mala defensa del peón amenazado en e5 al quitar a su caballo el cuadro f6 y debilitar la diagonal h5-e8. Mucho mejor es la usual 2…Cc6) 3.Cxe5! fxe5? (el mal menor era 3...De7 4.Cf3 Dxe4+ 5.Ae2 con ventaja de desarrollo blanca. En cambio ahora el monarca negro saldrá a campo abierto y su vida será breve) 4.Dh5+ Re7 (si 4…g6 5.Dxe5+ ganando la torre de h8) 5.Dxe5+ Rf7 6.Ac4+ Rg6 (en caso de 6...d5 sigue 7.Axd5+ Rg6 8.h4 h6 9.Axb7! que gana la torre de a8 ya que si 9…Axb7 10.Df5++) 7.Df5+ Rh6 8.d4+ g5 9.h4! Rg7 10.Df7+ Rh6 11.hxg5++.

Guil Russek /Especial