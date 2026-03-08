Charles Leclerc, satisfecho con tercer lugar en Australia: "Fue lo mejor que pudimos hacer hoy"

Charles Leclerc no cree que hubiera tenido el auto para competirle a Mercedes en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, pero mostró cierto optimismo de cara a la parte inicial de la temporada 2026.

El monegasco combatió a George Russell, eventual ganador, en el inicio de la carrera de este domingo en Melbourne, aunque después estuvo en desventaja porque ni él ni Lewis Hamilton se detuvieron en pits durante el Auto de Seguridad Virtual que provocó Isack Hadjar en la vuelta 11.

Sin embargo, cuando el ex campeón Jenson Button, presentador para la señal internacional, le preguntó a Leclerc si hubiera tenido mejor oportunidad de no haberse presentado esta situación, el piloto de Ferrari sonó medianamente pesimista.

No lo creo, pero quizá estoy mal. Parecía que Mercedes tenía más ritmo que nosotros hoy, pero tal vez no tanta como lo que vimos ayer, eso es bueno, pero no creo que hayamos podido”, afirmó Leclerc, quien acabó en tercera posición.

Leclerc abrió con podio Pirelli Motorsport

En general, calificó al Gran Premio como uno “muy, muy difícil”, ante la incertidumbre en relación con el nuevo reglamento técnico y el modo de correr, como la misma salida que protagonizó al pasar de cuarto a primero.

Después, intercambió el liderato con Russell en ocasiones numerosas, antes de la sucesión de Autos de Seguridad Virtuales, provocados por Hadjar y por Valtteri Bottas en el giro 20, en los que optó por quedarse en pista, quedando en desventaja ante el piloto de Mercedes.

Al principio, no creo que ninguno de nosotros supiera qué esperar con las luchas, con la energía, y luego es aún más complicado para adelantar o defender”, explicó.

Nunca sabes realmente cuándo te va a cortar la batería en la recta. Así que, al defender, hay enormes diferencias de velocidad. Ha sido bastante desafiante, pero me alegré de salir primero de esa batalla”.

Desafortunadamente, eso no nos ayudó durante el resto de la carrera, pero fue una primera parte divertida. El tercer puesto es lo mejor que pudimos hacer hoy”.

Adicionalmente, Leclerc bromeó sobre el modo de actuar por parte del director de competencia, al creer que el procedimiento de arranque fue más rápido de lo esperado.

Para evitar problemas de aceleración, la FIA decidió darles cinco segundos para subir las revoluciones del turbo, antes de mostrar una luz azul que indica que el semáforo se encenderá.

Creo que la persona que está apagando las luces ha sido bastante descarada, porque durante la primera arrancada de la temporada con estos autos, apagar las luces tan rápido nos toma a todos por sorpresa”, expresó.