La talentosa legión que juega para Italia: ¿quiénes son los verdugos de México en el beisbol?

Lo que en el papel parecía un encuentro ganable para la Selección Mexicana de Beisbol en Daikin Park de Houston, se ha transformado en una pesadilla con sabor a espagueti. La selección de Italia no sólo está sorprendiendo a la industria del beisbol con victorias sobre potencias como Estados Unidos, sino que esta tarde le propinó una aplastante derrota novena tricolor, liderada por una rotación y un line-up que, aunque visten la camisola Azzurra, tienen su ADN y sus contratos depositados en las Grandes Ligas.

La joya de la corona italiana en este Clásico Mundial de Beisbol ha sido Aaron Nola. El All-Star de los Phillies de Filadelfia lanzó una de las mejores aperturas del torneo, blanqueando a México durante cinco entradas completas y dejando el marcador 5-0 a favor de los europeos. Pero, ¿cómo es que un nativo de Luisiana y otras figuras de MLB terminaron masacrando al equipo de Benjamín Gil?

Aaron Nola maniató en cinco innings a la artillería mexicana. Getty Images via AFP

Ciudadanía y sangre: el reglamento del CMB

La elegibilidad en el Clásico Mundial de Beisbol va más allá del lugar de nacimiento. El reglamento permite que un jugador represente a una nación si es residente legal, si nació en el territorio o si tiene al menos un padre o abuelo con la ciudadanía o nacido en dicho país.

En el caso de Aaron Nola, sus bisabuelos llegaron de Sicilia para establecerse en Baton Rouge. "Es un nombre italiano", declaró su hermano Austin. Bajo esa misma premisa, Italia ha construido un "trabuco" que terminó por arrollar en el Grupo B.

¿Dónde juegan los "italianos" que castigaron a México?

El roster que está dando la sorpresa del siglo no es producto de la casualidad, sino de una avanzada de talento consolidado en el mejor beisbol del mundo:

Aaron Nola (Lanzador) - Phillies de Filadelfia

Vinnie Pasquantino (Primera base) - Royals de Kansas City

Jac Caglianone (Jardinero) - Royals de Kansas City

Kyle Teel (Receptor) - White Sox de Chicago

Jakob Marsee (Jardinero) - Marlins de Miami

Michael Lorenzen (Lanzador) - Rockies de Colorado

Dominic Canzone (Jardinero) - Mariners de Seattle

Thomas Saggese (Infielder) - Cardinals s de San Luis

Zach Dezenzo (Infielder) - Astros de Houston