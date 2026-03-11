La talentosa legión que juega para Italia: ¿quiénes son los verdugos de México en el beisbol?
El seleccionado italiano presentó una novena repleta de talento que está sorprendiendo a la industria del beisbol
Lo que en el papel parecía un encuentro ganable para la Selección Mexicana de Beisbol en Daikin Park de Houston, se ha transformado en una pesadilla con sabor a espagueti. La selección de Italia no sólo está sorprendiendo a la industria del beisbol con victorias sobre potencias como Estados Unidos, sino que esta tarde le propinó una aplastante derrota novena tricolor, liderada por una rotación y un line-up que, aunque visten la camisola Azzurra, tienen su ADN y sus contratos depositados en las Grandes Ligas.
La joya de la corona italiana en este Clásico Mundial de Beisbol ha sido Aaron Nola. El All-Star de los Phillies de Filadelfia lanzó una de las mejores aperturas del torneo, blanqueando a México durante cinco entradas completas y dejando el marcador 5-0 a favor de los europeos. Pero, ¿cómo es que un nativo de Luisiana y otras figuras de MLB terminaron masacrando al equipo de Benjamín Gil?
Ciudadanía y sangre: el reglamento del CMB
La elegibilidad en el Clásico Mundial de Beisbol va más allá del lugar de nacimiento. El reglamento permite que un jugador represente a una nación si es residente legal, si nació en el territorio o si tiene al menos un padre o abuelo con la ciudadanía o nacido en dicho país.
En el caso de Aaron Nola, sus bisabuelos llegaron de Sicilia para establecerse en Baton Rouge. "Es un nombre italiano", declaró su hermano Austin. Bajo esa misma premisa, Italia ha construido un "trabuco" que terminó por arrollar en el Grupo B.
¿Dónde juegan los "italianos" que castigaron a México?
El roster que está dando la sorpresa del siglo no es producto de la casualidad, sino de una avanzada de talento consolidado en el mejor beisbol del mundo:
Aaron Nola (Lanzador) - Phillies de Filadelfia
Vinnie Pasquantino (Primera base) - Royals de Kansas City
Jac Caglianone (Jardinero) - Royals de Kansas City
Kyle Teel (Receptor) - White Sox de Chicago
Jakob Marsee (Jardinero) - Marlins de Miami
Michael Lorenzen (Lanzador) - Rockies de Colorado
Dominic Canzone (Jardinero) - Mariners de Seattle
Thomas Saggese (Infielder) - Cardinals s de San Luis
Zach Dezenzo (Infielder) - Astros de Houston
Adam Ottavino (Lanzador) - Agente Libre (Ex-Mets)
A este contingente de estrellas nacidas en Estados Unidos se suman talentos nativos de la península como el zurdo Sam Aldegheri y los derechos Gabriele Quattrini y Claudio Scotti, quienes aportan la cuota de identidad local a un proyecto que también brilla en el banquillo.Mente de Serie Mundial en el dugout
La estrategia detrás del baile a México no es improvisada. El mánager Francisco Cervelli se ha rodeado de una vieja guardia de respeto. Ron Wotus y Dave Righetti, hombres de confianza de Bruce Bochy en la dinastía de los Gigants de San Francisco, operan como las mentes maestras detrás de los movimientos de Italia.
Lo que México enfrentó hoy no fue una selección europea; es a una sucursal de las Grandes Ligas que encontró en sus raíces la motivación para ser el gran "aguafiestas" del certamen.