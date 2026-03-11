El verdugo fue Pasquantino ¿Por qué México  quedó fuera del Clásico Mundial de Beisbol?

HOUSTON. Otra vez Italia. La selección mexicana cayó 9-1 ante la novena azzurra y con ello terminó el sueño de avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol, además de esfumarse la posibilidad de buscar la clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles 2028.

El verdugo fue Vinnie Pasquantino, quien en 2025 conectó 32 jonrones con los Reales de Kansas City y que ahora firmó una noche histórica con 3 cuadrangulares, apenas la primera actuación de ese tipo en las 6 ediciones del torneo.

Italia ha construido una paternidad incómoda sobre México en este certamen. En los debut de las ediciones de 2013 y 2017, la escuadra europea también derrotó a los tricolores, en ambos casos con remontadas en la novena entrada.

Esta vez la historia fue distinta. La derrota se gestó prácticamente desde la primera mitad del encuentro, pero resultó igual o incluso más dolorosa, considerando que México llegaba con la aspiración de igualar o superar su actuación de 2023, cuando alcanzó las semifinales y se quedó a 3 outs de eliminar a Japón, que a la postre se coronó campeón.

México había comenzado el torneo con victorias contundentes, primero 8-2 sobre Gran Bretaña y después 16-0 sobre Brasil. Sin embargo, el panorama cambió tras la derrota 5-3 ante Estados Unidos y finalmente con este tropiezo ante Italia, que dejó al equipo mexicano con marca de 2-2.

La novena italiana terminó invicta con 4-0, seguida por Estados Unidos con 3-1, que incluso vio comprometida su clasificación tras una sorpresiva derrota en el grupo.

En la lomita, Aaron Nola, cuatro veces finalista al premio Cy Young, tuvo una actuación dominante. El derecho trabajó 5 entradas en blanco, permitió 4 hits, concedió 1 base por bolas y recetó 5 ponches.

Por México, el tijuanense Javier Assad comenzó el juego con 3 ponches, pero Pasquantino, el cuarto bateador que enfrentó, le conectó jonrón para abrir la pizarra. Assad había retirado 34 outs consecutivos sin permitir carrera en 2 ediciones del torneo, quedándose a 6 de la marca histórica.

La ofensiva mexicana tampoco encontró respuestas. Ante el dominio de Nola, México conectó apenas 1 hit en cada una de las primeras 4 entradas, sin lograr convertirlos en daño real.

En la tercera entrada llegó una de las jugadas que reflejaron la noche mexicana. Joey Ortiz conectó sencillo después de un out, pero en una jugada de correr y batear no se percató de que aún no había 2 outs y siguió corriendo pese a que el batazo terminó siendo un elevado al jardín.

Italia tomó control definitivo en la quinta entrada, cuando armó un rally de 3 carreras gracias a un toque suicida de Dante Nori y un sencillo productor de 2 carreras de Jakob Marsee. A partir de ahí, el pitcheo mexicano permitió anotaciones en todos los episodios entre la cuarta y la novena entrada.

México tuvo su mejor oportunidad en la séptima, cuando llenó las bases sin outs con la pizarra 7-0, pero apenas pudo romper la blanqueada con una rola de Alek Thomas a primera base.

Italia respondió de inmediato. En la octava entrada, Pasquantino conectó su tercer cuadrangular de la noche y Andrew Fischer agregó un doble productor, terminando por apagar las pocas esperanzas de una remontada mexicana.

Italia dejó claro que su triunfo ante Estados Unidos no había sido una casualidad. La novena azzurra cerró la primera ronda invicta, mientras que México se quedó mirando cómo se apagaba su camino en el torneo. Para la selección tricolor, el sueño del Clásico Mundial tendrá que esperar al menos 3 años más para volver a ilusionar a sus aficionados.