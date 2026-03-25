¿'Chucky' Lozano sin Mundial 2026? La millonaria razón por la que se quedaría sin jugar

El panorama para Hirving 'Chucky' Lozano luce más oscuro que nunca. Lo que inició como un movimiento bomba para la MLS, hoy se transformó en una pesadilla deportiva que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026. El atacante mexicano, quien fuera el referente absoluto de la Selección Mexicana, vive horas críticas en California, pues este jueves 26 de marzo cierra el mercado de transferencias en Estados Unidos y el jugador sigue "congelado".

'Chucky' Lozano jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

La directiva del San Diego FC fue clara: no cuentan con él para el proyecto actual. Sin embargo, el 'Chucky' Lozano se mantiene firme en una postura que muchos consideran un suicidio profesional: no piensa rebajarse ni un solo centavo de sus 7.6 millones de dólares anuales. Esta falta de flexibilidad salarial bloqueó cualquier intento de negociación con clubes de la Liga MX o de la propia liga estadounidense, dejando al canterano de Pachuca en un limbo donde el dinero pesa más que el balón.

UN CONTRATO BLINDADO QUE BLOQUEA SU REGRESO AL FUTBOL

La situación es tensa. Tyler Heaps, director deportivo del equipo californiano, buscó acomodo para el mexicano en diversas plazas, pero nadie quiso absorber la millonaria ficha de un jugador que, aunque tiene calidad, hoy carece de ritmo de competencia. Mientras el reloj avanza, el 'Chucky' Lozano entrena por su cuenta, separado del primer equipo y sin ver acción en el terreno de juego, una inactividad que Javier Aguirre, actual técnico del Tri, difícilmente perdonará de cara a las próximas convocatorias oficiales.

'Chucky' Lozano levantándose la camiseta. Mexsport

Si no surge un milagro antes de que expire el plazo de registros, Lozano se quedará cobrando, pero mirando los partidos desde la tribuna. La directiva incluso analizó la posibilidad de comprar su contrato para cortar por lo sano, prefiriendo perder parte de la inversión de 12 millones de dólares que realizaron por su ficha con tal de liberar esa plaza y no tener un elemento inconforme en sus instalaciones.

¿SE ATREVERÁ EL 'VASCO' AGUIRRE A BORRARLO DEL MUNDIAL 2026?

El riesgo es real y tangible. Para Javier Aguirre, la jerarquía no lo es todo; el momento físico y la regularidad son claves para estar en la lista definitiva del Mundial 2026. Si Hirving 'Chucky' Lozano pasa todo este semestre sin tocar un balón en un partido oficial, su nivel caerá de forma estrepitosa. La soberbia financiera del extremo podría ser el clavo en el ataúd de su carrera internacional, justo cuando México necesita a sus mejores hombres para el torneo más importante en casa.

'Chucky' Lozano lamentando una falla con la Selección Mexicana. JONATHAN DUENAS

La afición mexicana se pregunta si vale la pena sacrificar la gloria deportiva por asegurar los bonos y el sueldo pactado hasta 2028. Por ahora, el 'Chucky' Lozano parece haber tomado una decisión: el bienestar financiero parece estar por encima de su sueño mundialista. El tiempo se agotó y el San Diego FC ya planea un futuro donde su jugador franquicia simplemente no existe.