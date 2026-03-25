Boletos Mundial 2026: Guía para la fase de venta de última hora de la FIFA

Aunque la FIFA ha presumido su alta demanda de boletos, medios han demostrado que aún existen varias entradas disponibles para el Mundial 2026 y, ahora, el organismo rector del futbol alista la última venta de entradas para el torneo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá desde el próximo mes de junio.

Tras el periodo del sorteo de selección aleatoria, se pondrán a la venta entradas adicionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026 al público en general a partir del miércoles 1 de abril desde las 09:00 horas tiempo del centro de México.

La fase denominada de Venta de Última Hora es la cuarta y última fase oficial, y permite al público comprar boletos para ver alguno de los partidos de las 48 selecciones involucradas en el torneo. Esta ventana de venta permanecerá abierta hasta el final de la competición, ofreciendo a los fans una última vía para ser parte de la historia.

En esta fase final, los boletos se venderán por orden de llegada, sujetos a disponibilidad. Los aficionados podrán ver inmediatamente los partidos y categorías disponibles, seleccionar asientos específicos, realizar la compra y recibir la confirmación tras el pago.

Cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en la Fase de Última Hora

A diferencia de las etapas previas, esta fase no depende de un sorteo. Los boletos se asignarán por orden de llegada. Esto significa que la velocidad es clave y se debe acceder al sitio oficial de FIFA Tickets.