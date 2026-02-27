‘Chucky’ Lozano se aferra y pone trabas; hay ofertas de Liga MX y MLS

Hirving ‘Chucky’ Lozano se aferra a su salario de 6 millones de dólares. El San Diego, que está en Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, admitió que hay interés de equipos de la Liga MX y de la MLS por hacerse de sus servicios, pero hasta el momento no hay un acuerdo.

“Ha habido y hay interés en los servicios de Hirving. Es un muy buen jugador, y creo que los equipos, tanto dentro como fuera de la liga, entienden que podría ser un excelente jugador para otro club”, indicó Tyler Heaps, primer Director Deportivo y Gerente General de San Diego, en diálogo con SanDiego.Futbol.

En San Diego siguen firmes de que no hay cabida para 'Chucky' Lozano Mexsport

En el pasado mes de agosto de 2024, Tyler Heaps fue nombrado en el puesto y se convirtió en el Director Deportivo más joven de la MLS.

SAN DIEGO TAMBIÉN SE AFERRA Y ‘CHUCKY’ NO TIENE CABIDA

Tyler Heaps reiteró que el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano no entra y no entrará en los planes del equipo en 2026.

“Nuestra postura sigue siendo la misma. Hirving no forma parte ni formará parte de nuestros planes deportivos de cara a este año”, subrayó.

En San Diego consideran que 'Chucky' Lozano pone en una situación difícil a la Selección Mexicana Mexsport

Asimismo, reveló que tienen dificultades para llegar a un acuerdo con ‘Chucky’ Lozano y si el jugador sigue en la misma postura, tendrá que entrenar solo.

“Si seguimos teniendo dificultades para llegar a un acuerdo con Hirving, sus representantes y otro club para encontrar una solución para él, lo esperado sería que siguiera entrenando solo”, apuntó.

En la Selección Mexicana ya dejaron de manifiesto que Hirving ‘Chucky’ Lozano necesita jugar para ser tomado en cuenta por Javier ‘El Vasco’ Aguirre para una posible convocatoria rumbo al Mundial 2026.

“Pone a la Selección en una situación difícil, tener que convocar a un jugador que no solo no juega, sino que no está en forma”, dijo.