"Chucky" Lozano manda mensaje al San Diego FC en el arranque de la MLS tras ser excluido

El arranque de la temporada 2026 de la MLS ha dejado una de las postales más amargas para el fútbol mexicano. Mientras el San Diego FC celebraba un debut de ensueño con una goleada de 5-0 ante el Montreal, el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, observaba el encuentro desde lo lejos.

Lozano, quien había sido contratado para convertirse en una de las figuras centrales del equipo fue apartado del equipo por el director técnico Mikey Varas, esto desde el final de la temporada 2025.

A pesar de la tensión y de un futuro incierto para el “Chucky” Lozano, el jugador lanzó un mensaje en redes sociales para el San Diego FC en sus redes sociales.

La crisis de Lozano en San Diego no es solo deportiva, sino institucional. La relación entre el mexicano y la directiva se rompió debido a diferencias que escalaron en lo que la institución calificó de indisciplina.

San Diego ha intentado acomodarlo en un nuevo equipo, pero Lozano tiene un acuerdo de tres temporada con el equipo de la MLS valorado en más de 20 millones de dólares. Ninguna de las propuestas que se le ha presentado ha resultado atractiva para su traspaso.

Hace una semana su hermano Bryan Lozano señaló que “Chucky” Lozano ya había demostrado actos de indisciplina en otros equipos en donde militó.

“En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso; en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente, y eso ha influido para que muchos no lo quieran”, declaró Bryan en entrevista con ESPN.

¿Cuál fue el mensaje de Hirving Lozano al San Diego FC en el arranque de la MLS 2026?

Justo antes del arranque del primer partido del San Diego en la MLS 2026, el atacante publicó un mensaje de apoyo para sus ahora excompañeros: “Que esta temporada se juegue con orgullo, carácter y corazón. Éxito chicos”.

El futuro de Lozano se mantiene a la expectativa y a unos meses del Mundial 2026 su situación apremia. La inactividad es la mayor preocupación para Javier "Vasco" Aguirre. El técnico de la Selección Mexicana ha sido claro en que necesita jugadores con ritmo competitivo; de mantenerse entrenando en solitario y sin club, una de las estrellas más brillantes del Tri podría quedar fuera de la lista final.