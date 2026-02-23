En Brasil aceleran desde la Cámara de diputados la creación de la "Ley Vinícius"

El debate sobre el racismo en el fútbol ha escalado en Brasil hasta convertirse en un tema de acción política concreta. Lo ocurrido recientemente en la Liga de Campeones de la UEFA, durante el partido entre el Real Madrid y el Benfica, donde se vieron involucrados Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni, volvió a poner el foco en un problema que ya no puede tratarse solo como una cuestión reputacional.

El episodio registrado en el Estadio da Luz tuvo un fuerte impacto más allá del terreno de juego. La repercusión en redes sociales sirvió como detonante para que la Cámara de Diputados brasileña retomara con fuerza el proyecto conocido como “Ley Vinicius”, una iniciativa orientada a combatir la discriminación en los estadios de todo el país, donde este tipo de conductas se ha repetido en diversas ocasiones.

La propuesta fue presentada inicialmente por el diputado Chico Alencar y ahora cuenta con el impulso urgente de su bancada, liderada por la diputada Sâmia Bomfim. Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) buscan acelerar el tratamiento legislativo para que la norma tenga validez en todo el territorio nacional y pueda aplicarse de inmediato.

Bomfim subrayó que el racismo debe ser abordado como lo que es: un delito. En ese sentido, advirtió que las instituciones ya no pueden limitarse a observar sin intervenir frente a estos hechos.

Nuevas atribuciones y medidas educativas

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el rol que se asigna a las autoridades arbitrales. La iniciativa contempla que el árbitro esté habilitado para detener o suspender un partido ante cualquier denuncia de comportamiento racista.

Además, el texto legal incorpora otras disposiciones clave, entre ellas:

Formación obligatoria para todas las personas que participan en la organización y desarrollo del evento deportivo.

Acciones educativas continuas dirigidas al público asistente.

continuas dirigidas al público asistente. Un protocolo único que permita identificar rápidamente a los responsables y aplicar sanciones sin dilaciones.

Alencar remarcó que la lucha contra el racismo no puede quedarse en consignas simbólicas. “Decir ‘no al racismo’ no puede ser solo una estrategia de marketing”, afirmó, señalando que futbolistas como Vinicius Jr. se enfrentan a este tipo de agresiones de manera recurrente.