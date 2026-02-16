Hermano de "Chucky" Lozano lo acusa de grosero y conflictivo en su carrera

La trayectoria de Hirving ‘Chucky’ Lozano vive uno de los episodios más delicados de su carrera, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Lo que en su momento se perfilaba como una etapa brillante en la MLS terminó convirtiéndose en una experiencia amarga que hoy compromete no solo su continuidad como profesional, sino también sus aspiraciones de formar parte de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. A este escenario complejo se agregan cuestionamientos que provienen de su propio entorno familiar, particularmente de su hermano Bryan Lozano, quien no dudó en señalar públicamente las actitudes del futbolista.

El conflicto en San Diego FC: un estreno fugaz y polémico

La aventura del ‘Chucky’ con el San Diego FC resultó tan breve como accidentada. Llegó como la figura principal del proyecto, el rostro destinado a encabezar la nueva franquicia de la liga estadounidense. Sin embargo, su estancia estuvo marcada por la tensión. El momento decisivo ocurrió en octubre pasado, cuando sostuvo una fuerte discusión con el entrenador Mikey Varas durante un encuentro frente al Houston Dynamo, justo antes del inicio de los Playoffs.

A partir de ese incidente, la relación quedó fracturada. La directiva optó por excluirlo de los planes deportivos para 2026, dejando al atacante mexicano en una especie de vacío profesional después de apenas una campaña en Estados Unidos. El problema se agrava porque mantiene contrato hasta diciembre de 2028, con un salario millonario que pretende respetar. Esa situación económica ha complicado su salida, ya que ninguna propuesta ha resultado suficientemente atractiva para concretar su traspaso.

¿Qué le espera a Chucky Lozano?

Con el Mundial 2026 cada vez más cercano, su inactividad y la percepción de ser un jugador conflictivo amenazan con cerrarle oportunidades tanto en la Selección Mexicana como en la Liga MX. De acuerdo con Bryan Lozano, varios clubes del futbol mexicano habrían descartado su incorporación debido a antecedentes disciplinarios.

“En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso; en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente, y eso ha influido para que muchos no lo quieran”, declaró Bryan en entrevista con ESPN.

El hermano del atacante fue más allá al describir un patrón constante en su comportamiento: “Me enteré que le faltó al respeto al entrenador de San Diego, pero ya es una actitud de él muy repetitiva. En la Selección se habla mucho de sus indisciplinas también”.

Para Bryan, el elevado salario de Hirving no justifica el impacto negativo que podría generar en la dinámica interna de un equipo. “No conviene tener a alguien así; es muy importante tener un vestidor sano. Nadie se arriesgaría a contratarlo porque corren el riesgo de que pase algo similar”, afirmó, revelando incluso que no mantiene contacto con él, una muestra de que el conflicto también ha trascendido al ámbito personal.