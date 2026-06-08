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Christian Eriksen rompe el silencio tras volver a desmayarse con Dinamarca

Después de vivir otro episodio terrible dentro del campo por sus problemas de salud, Christian Eriksen mandó un mensaje de aliento a todos sus seguidores

Por: Eduardo Cristobal Colin

Christian Eriksen mandó un mensaje tras su desmayo con Dinamarca
Christian Eriksen mandó un mensaje tras su desmayo con DinamarcaREUTERS

Durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, Christian Eriksen volvió a sufrir otro repentino desmayo en el minuto 65.

El mediocampista de 34 años se desplomó sin contacto con ningún rival, generando un inmediato paro en el encuentro y escenas de gran preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El incidente recordó inevitablemente el paro cardíaco que sufrió en la Euro 2020 ante Finlandia, aunque en esta ocasión la respuesta fue más rápida gracias a los antecedentes médicos del jugador.

Christian Eriksen vuelve a desplomarse tras 5 años de su primer episodio.
Christian Eriksen vuelve a desplomarse tras 5 años de su primer episodio.Reuters

Eriksen fue atendido en el campo y posteriormente trasladado al hospital, donde se confirmó que recuperó la conciencia rápidamente.

El tranquilizador mensaje de Eriksen tras su desmayo

El propio Christian Eriksen utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y tranquilizar a todos por su problema de salud.

En una publicación en Instagram, el danés compartió su estado de salud de forma directa y afirmó que se encuentra bien.

Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia… Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”, puntualizó.

De igual manera, Eriksen agradeció a todo el personal de ambas selecciones y al cuerpo médico del campo por brindarle apoyo.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo. También estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mi y a mi corazón a lo largo de los años”, añadió.

Por último, el jugador danés puntualizó que dejará a un lado el futbol y se centrará en su recuperación física.

Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar futbol con mis hijos”, finalizó.

Eriksen en el juego entre Dinamarca vs Ucrania
Eriksen en el juego entre Dinamarca vs Ucraniavia REUTERS

Dinamarca descarta peligro en Eriksen

El doctor Morten Boesen, médico de la selección danesa y figura clave en el salvamento de 2021, entregó un informe tranquilizador. Confirmó que Eriksen se encuentra estable, consciente y de buen ánimo, habiendo salido del campo por su propio pie tras el incidente.

Según el parte médico, el desfibrilador automático implantable (ICD) que Eriksen lleva desde su operación posterior a la Euro 2020 funcionó exactamente como debía.

El dispositivo detectó la arritmia peligrosa, aplicó la descarga y restauró el ritmo cardíaco normal, salvándole la vida una vez más y permitiendo una recuperación rápida en esta ocasión

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