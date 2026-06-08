Christian Eriksen rompe el silencio tras volver a desmayarse con Dinamarca

Durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, Christian Eriksen volvió a sufrir otro repentino desmayo en el minuto 65.

El mediocampista de 34 años se desplomó sin contacto con ningún rival, generando un inmediato paro en el encuentro y escenas de gran preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El incidente recordó inevitablemente el paro cardíaco que sufrió en la Euro 2020 ante Finlandia, aunque en esta ocasión la respuesta fue más rápida gracias a los antecedentes médicos del jugador.

Christian Eriksen vuelve a desplomarse tras 5 años de su primer episodio. Reuters

Eriksen fue atendido en el campo y posteriormente trasladado al hospital, donde se confirmó que recuperó la conciencia rápidamente.

El tranquilizador mensaje de Eriksen tras su desmayo

El propio Christian Eriksen utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y tranquilizar a todos por su problema de salud.

En una publicación en Instagram, el danés compartió su estado de salud de forma directa y afirmó que se encuentra bien.

Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia… Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”, puntualizó.

De igual manera, Eriksen agradeció a todo el personal de ambas selecciones y al cuerpo médico del campo por brindarle apoyo.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo. También estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mi y a mi corazón a lo largo de los años”, añadió.

Por último, el jugador danés puntualizó que dejará a un lado el futbol y se centrará en su recuperación física.

Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar futbol con mis hijos”, finalizó.

Eriksen en el juego entre Dinamarca vs Ucrania via REUTERS

Dinamarca descarta peligro en Eriksen

El doctor Morten Boesen, médico de la selección danesa y figura clave en el salvamento de 2021, entregó un informe tranquilizador. Confirmó que Eriksen se encuentra estable, consciente y de buen ánimo, habiendo salido del campo por su propio pie tras el incidente.

Según el parte médico, el desfibrilador automático implantable (ICD) que Eriksen lleva desde su operación posterior a la Euro 2020 funcionó exactamente como debía.

El dispositivo detectó la arritmia peligrosa, aplicó la descarga y restauró el ritmo cardíaco normal, salvándole la vida una vez más y permitiendo una recuperación rápida en esta ocasión