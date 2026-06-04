Choque escalofriante paraliza juego de Dodgers y Diamondbacks; dos peloteros salen lesionados

Una aparatosa colisión entre Max Muncy e Ildemaro Vargas marcó el encuentro del jueves por la noche entre los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona, un juego que terminó con victoria de 3-2 para la novena del desierto y con preocupación en ambos dugouts por el estado de salud de sus jugadores.

El incidente ocurrió en la parte alta de la quinta entrada, cuando Muncy conectó un rodado por la línea de primera base. Vargas logró fildear la pelota desde una posición profunda en el cuadro interior y ambos emprendieron una carrera hacia la almohadilla desde direcciones opuestas.

La jugada terminó de manera abrupta. Los dos peloteros chocaron de frente a toda velocidad mientras intentaban llegar a la base. Tras el impacto, ambos quedaron tendidos sobre el terreno de juego.

El silencio se apoderó del Chase Field mientras integrantes de los cuerpos médicos de ambas organizaciones corrían hacia la primera base. También ingresaron al campo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, y el dirigente de Arizona, Torey Lovullo.

Duro golpe que los hace abandonar el juego

Después de varios minutos de atención médica, tanto Muncy como Vargas pudieron ponerse de pie y abandonar el terreno caminando, aunque asistidos por personal de sus respectivos equipos.

La jugada fue decretada sencillo para Muncy, quien alcanzó la base antes que Vargas. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a segundo plano ante la dureza del encontronazo.

Los Dodgers informaron que Muncy dejó el partido debido a dificultades para respirar y fue sometido a evaluaciones por una posible conmoción cerebral. Tras el encuentro, la organización expresó optimismo respecto a que el tercera base habría evitado una lesión de ese tipo.

Aunque se espera que Muncy no participe en el inicio de la serie frente a los Angels, el club mantiene la esperanza de que no sea necesario colocarlo en la lista de lesionados.

Por su parte, los Diamondbacks no ofrecieron detalles adicionales sobre la condición de Vargas al término del encuentro.

Santiago Espinal ingresó como corredor emergente y posteriormente ocupó la tercera base por Los Ángeles, mientras que Pavin Smith reemplazó a Vargas en la inicial para Arizona.

En lo deportivo, los Diamondbacks aprovecharon la victoria para igualar la serie ante los actuales campeones de la División Oeste de la Liga Nacional. El triunfo por 3-2 permitió a Arizona cerrar la confrontación con un reparto de honores, aunque la imagen que permaneció al final de la noche fue la de dos jugadores abandonando el terreno tras uno de los choques más violentos de la temporada.