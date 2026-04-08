El Chivas-Puebla lo transmitirá El Chiringuito, un programa de España, para toda Europa

A lo largo de los años, con los alcances de la internet y de las redes sociales, El Chiringuito se ha consolidado en el imaginario colectivo hispanohablante como un referente del periodismo de entretenimiento deportivo y como un pilar de la cultura de ocio en España.

En esa vorágine, el popular programa anunció que transmitirá el Chivas-Puebla de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La novedad fue dada a conocer a través de sus redes sociales durante el mediotiempo del Barcelona-Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Champions League.

Así, El Chiringuito se asumirá como ventana del campeonato mexicano a través de su canal oficial de Youtube, con lo que marca un hecho inusual en su cobertura habitual, enfocada en el futbol europeo. Sin embargo, ese duelo del Rebaño sagrado contra La Franja se podrá ver en España y el resto del Viejo Continente, exclusivamente.

Un fenómeno mediático

Liderado por el veterano periodista Josep Pedrerol, el programa El Chiringuito de Jugones se mantiene en 2026 como el espacio líder de la noche temática en España a través del canal Mega (Atresmedia). El formato se distingue por su debate apasionado sobre la actualidad futbolística, centrando los análisis y las polémicas en el Real Madrid y el Barcelona. Su señal se ha abierto espacio en toda Latinoamérica.

Se emite de domingo a jueves, iniciando habitualmente a las 23:45 horas (hora de España) con el segmento "La Cuenta Atrás", seguido del programa principal a la medianoche.

Entre sus colaboradores están figuras como Paco Buyo, Guti, Cristóbal Soria, Jorge D'Alessandro y Lobo Carrasco, este último conocido por frases virales como "¡Messi, hazlo!" Además de su emisión televisiva, el programa tiene una presencia masiva en plataformas digitales como Twitch, TikTok y YouTube, esta última será la que transmitirá el Chivas-Puebla .

Más allá de la pantalla, el Dicccionario de la Real Academa Española la palabra "chiringuito" como "quiosco o puesto de bebidas, generalmente al aire libre, donde a veces también se sirve

comida".