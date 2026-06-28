¿A la Premier? El West Ham analiza fichar a la 'Hormiga' González 

Armando González está viviendo su primera experiencia mundialista con la Selección Mexicana. Aunque sus minutos en el torneo han sido limitados, el delantero de Chivas ha demostrado que tiene mucha calidad.

Sus actuaciones, sobre todo en la Liga MX, han sido suficientes para llamar la atención de ojeadores europeos.

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El joven atacante mexicano se perfila como una de las revelaciones del plantel nacional, demostrando madurez y potencial para dar el salto al viejo continente.

West Ham muestra interés en la ‘Hormiga’

Según el medio especializado WHU Employee, el West Ham United ha puesto sus ojos en Armando González. El club londinense, que busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, ve en el mexicano un perfil con proyección que podría adaptarse al ritmo de la Premier League.

Las informaciones indican que West Ham no es el único interesado, pero sí uno de los más concretos.

El equipo inglés ha realizado consultas preliminares sobre el valor del jugador y sus condiciones contractuales, aunque Chivas renovó recientemente su vínculo hasta 2029, lo que elevaría el monto de cualquier operación.

La ‘Hormiga’ González, de 23 años, ha despertado el interés también de otros clubes como el Celtic, pero el West Ham parece liderar las aproximaciones.

De concretarse, sería el quinto mexicano en la historia del club del este de Londres, siguiendo los pasos de figuras como Javier Hernández.

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La Hormiga, con grandes posibilidades de ir a Europa

La ‘Hormiga’ ha tenido un año excepcional con las Chivas. Se coronó como el mejor goleador mexicano de la Liga MX en el Apertura 2025, que lo consolidaron como ídolo de la afición rojiblanca.

Su capacidad para definir, su movilidad y su mentalidad ganadora lo han convertido en el referente ofensivo del Rebaño Sagrado. Con apenas 23 años, Armando González combina experiencia en la Liga MX con hambre de nuevos retos.

Este gran momento lo posiciona para una posible salida rápida a Europa. Si las negociaciones con el West Ham avanzan, la ‘Hormiga’ podría estar viviendo sus últimos meses en México antes de probar suerte en la exigente Premier League.