Chivas confirma los dorsales para el Apertura 2026, ¿Qué número usará la 'Hormiga'?

Las Chivas avanzan con paso firme en su preparación de cara al inicio del Apertura 2026. Tras varios entrenamientos intensos bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el equipo muestra una actitud positiva y un alto nivel de compromiso.

Con la mira puesta en un torneo competitivo, Chivas busca consolidar su plantel y afinar detalles tácticos. Las ilusiones son grandes en Guadalajara, donde se espera que el conjunto demuestre su jerarquía desde la jornada inaugural.

'Hormiga' González con los brazos en alto. Mexsport

Chivas anuncia cambio de dorsales para el Apertura 2026

Tras la salida de algunos elementos, Chivas procedió a oficializar los nuevos dorsales para la temporada 2026-27.

Uno de los casos destacados es el de Diego Campillo, quien se queda con el número 3 tras la partida de Gilberto Sepúlveda, manteniendo así la continuidad en la defensa.

Por su parte, Ángel Sepúlveda, quien llegó como refuerzo la temporada anterior, ahora la utilizará el 9, un número goleador.

Algo que llamó la atención en la afición rojiblanca fue el número de Hugo Camberos, ya que utilizará el 14 que dejó vacante Javier Hernández, un dorsal con peso histórico en el club.

Entre los refuerzos para esta campaña, Kevin Castañeda vestirá el 19 y Jordan Carrillo el 33. Estos cambios buscan dar identidad y motivación a los nuevos integrantes del plantel de cara al Apertura 2026.

¿Qué número usará la Hormiga González en Chivas?

Armando González comenzará una nueva etapa en Chivas con la firme intención de seguir siendo el referente goleador del equipo.

La ‘Hormiga’ ha decidido conservar su número 34, un dorsal que lo ha acompañado desde sus inicios con el Rebaño.

La Hormiga González llegó a 12 anotaciones en la temporada Mexsport

Aunque en las últimas semanas se especuló mucho sobre un posible cambio, incluso se mencionó la posibilidad de que tomara el 14 dejado por el Chicharito o el 9, González optó por mantener su identidad.

Con el 34 en la espalda, la Hormiga buscará liderar el ataque de Chivas en el Apertura 2026, manteniendo su olfato goleador y siendo pieza clave en las aspiraciones del equipo.