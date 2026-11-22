El liderato de Chivas después de 15 años no es suficiente para Raúl Rangel. El guardameta rojiblanco sabe que recuperar el primer puesto de la clasificación representa un paso importante, pero el objetivo del equipo es llevar esa condición de protagonista hasta las últimas consecuencias: conquistar el campeonato.

La victoria 1-0 sobre Cruz Azul le permitió al Guadalajara cerrar el torneo en la cima con 33 puntos y dejar atrás una larga espera desde el Apertura 2011. Para el Tala, superar a un rival que también peleaba por el liderato fue una muestra del compromiso que existe dentro del vestidor.

“Sabíamos desde antes del partido, que íbamos a enfrentar alguien muy fuerte (Cruz Azul). Yo creo que con una buena actitud y buen compromiso podemos llegar a ser campeones. Los jugadores, el cuerpo técnico y el staff creemos que podemos tener ese objetivo (campeonar). Le debíamos ese primer lugar a la afición y queremos darles el campeonato”, expresó Rangel.

Uno de los argumentos que respaldan las aspiraciones rojiblancas está en su desempeño defensivo. Chivas terminó como la mejor defensa del certamen, con apenas 15 goles recibidos, una estadística en la que Rangel también ha tenido un papel importante.

El arquero destacó que la seguridad bajo los tres postes no es un mérito individual, sino el resultado de un trabajo colectivo que comienza desde el cuerpo técnico y se extiende a todos sus compañeros.

“La confianza que me da el cuerpo técnico y los compañeros obviamente se retribuye a todo el equipo. Estamos haciendo un trabajo extraordinario en defensa y es por eso mismo que estamos tomándolo con la seguridad que se debe”, señaló.

Sin demasiado tiempo para celebrar, el Guadalajara ya tiene la mirada puesta en Pachuca, su próximo obstáculo en los cuartos de final. Rangel sabe que el liderato pierde valor si no consiguen trasladar ese rendimiento a la fase definitiva.

“Tenemos que darle vuelta a la página, hay que dar el siguiente paso que es el partido contra Pachuca y empezar la liguilla con todo”, concluyó.