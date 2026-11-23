El pasado domingo 22 de noviembre, en el pabellón de Skikina en Témara (Rabat), el partido del Grupo A del Mundial de Futbol de Talla Baja 2026 entre Colombia y la anfitriona Marruecos terminó 1-1, pero el pitazo final desató una pelea que se viralizó en redes.

Tras un encuentro parejo en el que los cafeteros celebraron el empate de cara a los locales, un futbolista marroquí se acercó a recriminar y empujar a los rivales. Lo que empezó como reclamos y empujones escaló en segundos a manotazos, golpes de puño y patadas, con jugadores de ambos equipos involucrados y varios en el suelo.

Los árbitros y cuerpos técnicos intentaron separar de inmediato, pero la situación se descontroló hasta que personal de seguridad y la policía ingresaron a la cancha para restablecer el orden, mientras las banderas de Marruecos, Argentina y Egipto quedaban de fondo en el caos.

Las imágenes difundidas muestran la confusión total en el terreno de juego de futbol sala, con chalecos naranjas de organización y efectivos interviniendo.

La delegación colombiana emitió un comunicado oficial en el que señala que “jugadores de la selección rival iniciaron acciones de agresión física” y que algunos de los suyos reaccionaron en defensa propia.

Confirmó que un jugador recibió un golpe en la cabeza que le provocó un hematoma y una incapacidad inicial de tres días. La institución condenó la violencia, ofreció disculpas a la afición, medios y organización. Hasta el momento no se han reportado sanciones oficiales de la organización.

Próximos partidos de Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja

Este lunes 23 de noviembre se cierra la fase de grupos del Grupo A: Colombia enfrenta a Guatemala (último con 0 puntos) y Marruecos se mide con Estados Unidos (que remontó con un 5-1 a los centroamericanos).

Ambos conjuntos, con 4 puntos, pelean por asegurar su clasificación a cuartos de final (los dos mejores de cada grupo avanzan), que arrancan el 26 de noviembre en esta segunda edición del certamen.