Batalla campal entre Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja (VIDEO)
Batalla campal entre Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja 2026 que terminó con la intervención de la policía
El pasado domingo 22 de noviembre, en el pabellón de Skikina en Témara (Rabat), el partido del Grupo A del Mundial de Futbol de Talla Baja 2026 entre Colombia y la anfitriona Marruecos terminó 1-1, pero el pitazo final desató una pelea que se viralizó en redes.
Tras un encuentro parejo en el que los cafeteros celebraron el empate de cara a los locales, un futbolista marroquí se acercó a recriminar y empujar a los rivales. Lo que empezó como reclamos y empujones escaló en segundos a manotazos, golpes de puño y patadas, con jugadores de ambos equipos involucrados y varios en el suelo.
Los árbitros y cuerpos técnicos intentaron separar de inmediato, pero la situación se descontroló hasta que personal de seguridad y la policía ingresaron a la cancha para restablecer el orden, mientras las banderas de Marruecos, Argentina y Egipto quedaban de fondo en el caos.
Las imágenes difundidas muestran la confusión total en el terreno de juego de futbol sala, con chalecos naranjas de organización y efectivos interviniendo.
La delegación colombiana emitió un comunicado oficial en el que señala que “jugadores de la selección rival iniciaron acciones de agresión física” y que algunos de los suyos reaccionaron en defensa propia.
Confirmó que un jugador recibió un golpe en la cabeza que le provocó un hematoma y una incapacidad inicial de tres días. La institución condenó la violencia, ofreció disculpas a la afición, medios y organización. Hasta el momento no se han reportado sanciones oficiales de la organización.
Próximos partidos de Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja
Este lunes 23 de noviembre se cierra la fase de grupos del Grupo A: Colombia enfrenta a Guatemala (último con 0 puntos) y Marruecos se mide con Estados Unidos (que remontó con un 5-1 a los centroamericanos).
Ambos conjuntos, con 4 puntos, pelean por asegurar su clasificación a cuartos de final (los dos mejores de cada grupo avanzan), que arrancan el 26 de noviembre en esta segunda edición del certamen.