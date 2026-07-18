Chivas rompe su racha histórica en el Akron en su debut del Apertura 2026

En una noche que prometía fiesta en el Estadio Akron, las Chivas cayeron por 0-2 ante Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos se impusieron con un penal convertido por Alexis Vega y otro tanto de Jesús Gallardo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito mostró intermitencias y no pudo capitalizar el respaldo de su afición en el debut. La expulsión de Ángel Sepúlveda fue la que terminó por catapultar la derrota rojiblanca.

El Tala Rangel se lució con grandes atajadas, evitando la goleada MEXSPORT

Chivas pierde en el Estadio Akron tras 14 partidos

La derrota ante Toluca no solo significó el primer tropiezo del torneo, sino que rompió una impresionante racha de 14 partidos invictos como local en el Estadio Akron.

El Akron se había convertido en un verdadero fortín para las Chivas, donde acumularon 11 victorias y 3 empates en ese periodo.

Esta seguidilla invicta reflejaba el gran momento del equipo en casa y la solidez defensiva que había caracterizado sus presentaciones recientes.

Con esta caída, se pone fin a una era de dominio local que generó confianza entre jugadores y aficionados. Ahora, el Rebaño deberá reagruparse rápidamente para evitar que este revés afecte su rendimiento en las siguientes jornadas del Apertura 2026.

La última derrota de Chivas en el Akron

La última vez que Chivas cayó en el Estadio Akron fue el 20 de septiembre de 2025, precisamente ante Toluca por un marcador de 0-3. A partir de ese partido, inició la histórica racha de 14 encuentros sin conocer la derrota.

Los partidos invictos de Chivas en el Estadio Akron

Chivas 3-1 Necaxa – J10 - Apertura 2025

Chivas 2-0 Mazatlán – J13– Apertura 2025

Chivas 4-1 Atlas – J15– Apertura 2025

Chivas 4-2 Monterrey – J17– Apertura 2025

Chivas 0-0 Cruz Azul – Cuartos de Final – Apertura 2025

Chivas 2-0 Pachuca – J1– Clausura 2026

Chivas 2-1 Querétaro – J3– Clausura 2026

Chivas 1-0 América – J6– Clausura 2026

Chivas 5-0 León – J9– Clausura 2026

Chivas 3-0 Santos – J11– Clausura 2026

Chivas 2--2 Pumas – J13– Clausura 2026

Chivas 5-0 Puebla – J15– Clausura 2026

Chivas 0-0 Xolos– J17– Clausura 2026

Chivas 2-0 Tigres –Cuartos de Final – Clausura 2026

Chivas 1-2 Cruz Azul – Semifinales –Clausura 2026*

*Chivas fue local, pero el partido se jugó en el Estadio Jalisco