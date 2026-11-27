Oussama Idrissi vio la doble amarilla y se fue expulsado por realizar varias señas a la banca de Chivas tras el gol de la victoria del Pachuca por 2-1. El técnico Gabriel Milito descartó que la “bronca” haya sido con él y señaló que no sabe bien lo que pasó al final del partido de ida de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

“No tengo ni idea que fue lo que sucedió, conmigo no porque no tengo ningún tipo de problema con algún jugador rival, soy entrenador, aparte no me dio ningún motivo, no sé bien lo que sucedió, sinceramente, en esa acción, conmigo seguro que no fue”, indicó el técnico de Chivas.

La acción polémica se dio al 90+2’, cuando Oussama marcó el 2-1 con un disparo desde fuera del área que superó la estirada de Raúl Rangel.

Gabriel Milito consideró que la ausencia de Idrissi será una baja importante para Pachuca. “Sobre todo por el momento que él está atravesando, pero tienen jugadores para reemplazarlo. Me voy a centrar más para preparar de la mejor manera y con el mayor acierto posible, a nuestro equipo y poder avanzar”.

Gabriel Milito elogió los golazos de Oussama Idrissi Mexsport

Por su parte, Benjamín Mora destacó los golazos de Idrissi y señaló que le vendrá bien que descanse para estar en las semifinales.

“Los goles de Idrissi son de alto nivel. Oussama le ha dado muchas alegrías al equipo. Él tiene una gran responsabilidad de que estemos aquí, nos viene bien que descanse y esté en las semifinales”, señaló el técnico del Pachuca.

MILITO CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR PARA LA VUELTA

Gabriel Milito no quiso opinar de la labor del árbitro porque no hubo nada determinante y el partido fue parejo. Destacó el juego del Pachuca y sus jugadores, como el mismo Idrissi, así como su goleador Salomón Rondón, que lo controlaron bien.

“Terminó definiendo Idrissi el partido, 2-1 con otro gol fantástico. Veníamos con la intención de ganar, no lo pudimos hacer, pero queda un partido, siento que lo podemos hacer mejor y jugando en casa con nuestra gente”, indicó.

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Estadio: Akron.