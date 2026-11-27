Los cuartos de final de vuelta del Apertura 2026 se disputarán este sábado 28 y domingo 29 de noviembre para definir a los cuatro semifinalistas. Tres de los encuentros estarán disponibles por televisión abierta, mientras que Chivas contra Pachuca se transmitirá exclusivamente por Prime Video, plataforma que requiere una suscripción.

Cruz Azul llega con la ventaja más amplia, luego de vencer 4-0 a León en el partido de ida. Además de la diferencia en el marcador global, el conjunto celeste cerrará la serie en casa y cuenta con una mejor posición en la tabla.

Toluca también tomó ventaja como local, con un 2-0 sobre Atlas, mientras que Pachuca superó 2-1 a Chivas. América y Rayados protagonizaron la única serie que terminó empatada en la ida, sin goles.

Horarios y canales de los cuartos de final

La actividad comenzará el sábado 28 de noviembre con el encuentro entre Atlas y Toluca, programado para las 19:00 horas. La transmisión estará disponible en Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Ese mismo día, América recibirá a Rayados a las 21:10 horas. El partido podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Layvtime y ViX Premium, por lo que será el único de la jornada con opciones en ambos canales de televisión abierta.

El domingo 29, Chivas enfrentará a Pachuca a las 19:07 horas. El encuentro se transmitirá únicamente por Prime Video, de modo que será necesario contar con una suscripción para verlo en vivo.

La serie entre Cruz Azul y León cerrará los cuartos de final a las 21:00 horas del domingo. El partido se podrá seguir por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Fechas de las semifinales y la final

Las semifinales del Apertura 2026 están programadas para disputarse el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, con los partidos de ida. Los encuentros de vuelta se jugarán el sábado 5 y domingo 6 del mismo mes.

La fecha de la final dependerá de si Toluca consigue avanzar hasta esa instancia. Si los Diablos no llegan al partido por el título, la serie se jugará el 10 y 13 de diciembre.

En caso de que el equipo mexiquense clasifique, la final se recorrerá al 24 y 27 de diciembre, debido a su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA. Por ahora, los cuatro partidos de vuelta definirán qué equipos continúan en la disputa por el campeonato y cuál será el calendario definitivo de las semifinales.