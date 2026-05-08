Chivas 'olvida' a sus leyendas durante su 120 aniversario

Este 8 de mayo de 2026, Chivas celebra sus 120 años de vida y mostró a las figuras que han bordado su nombre con letras de oro en su paso por la institución Rojiblanca, sin embargo, el 12 veces campeón del futbol mexicano se ‘olvidó’ de incluir a Omar Bravo (su máximo goleador) y a Javier Chicharito Hernández.

Enalteciendo a figuras como Jorge Vergara, Salvador Reyes, Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, ‘Bofo’ Bautista, Alicia Cervantes, Blanca Félix, entre otros, Chivas dejó de lado a jugadores que representaron un antes y un después en su afición.

Esta es la historia tanto de Omar Bravo como de Javier Chicharito Hernández, quienes con el paso del tiempo pasaron de ser ídolos a personas non gratas en la actualidad del conjunto de la Perla Tapatía.

Omar Bravo

Con 160 goles, Omar Bravo es el actual máximo goleador en los 120 años de historia de Chivas, logrando alzar títulos de Liga MX y Copa MX con el conjunto tapatío y marcando un legado en el eje del ataque del chiverío.

Tras un presunto abuso sexual contra su hijastra, Omar Bravo fue vinculado a proceso en octubre de 2025 y Chivas desapareció de su museo cada una de las referencias hacia el goleador; actualmente se mantiene en prisión, donde podría mantenerse por los siguientes 2 años.

Omar Bravo cuenta con 160 goles como delantero de Chivas. Mexsport

Javier ‘Chicharito’ Hernández

La última gran figura de Chivas es el delantero que salió de México para vestir la playera de Manchester United y, posteriormente, de Real Madrid, sin embargo, tras un exitoso paso por Europa regresó a una segunda etapa en donde la afición lo recibió como al auténtico hijo pródigo.

Tras 4 torneos vistiendo los colores del “club de sus amores”, Chicharito no pudo destacar dentro del terreno de juego por las diversas lesiones sufridas y sus polémicas declaraciones fuera de la cancha, lo que causó tal revuelo que Chivas optó por no renovar su contrato; actualmente se mantiene sin equipo en el tramo final de su carrera.

Chicharito Hernández jamás anotó en partido de Liguilla. Mexsport

En busca de celebrar sus 120 años de historia, Chivas no tendrá una prueba fácil este sábado 9 de mayo, cuando reciba a Tigres en los Cuartos de Final de vuelta con la encomienda de vencerlos por -al menos- dos goles y avanzar hacia la siguiente ronda del Clausura 2026 de Liga MX.

BFG