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Liga MX: Chivas vs León - EN VIVO (Jornada 9 - Clausura 2026)

Chivas recibe a León en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026, sigue EN VIVO el duelo en nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Chivas vs León en la Jornada 9 del Clausura 2026.Foto: Redes Sociales
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León
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Liga MX: Chivas vs León - EN VIVO (Jornada 9 - Clausura 2026)
Medio TiempoNos vamos al descanso en el Akron

Chivas está venciendo 1-0 a León con gol de Brian Gutiérrez

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Brian Gutiérrez corriendo a celebrar su gol.Mexsport
45'Se agregan 3 minutos más

El árbitro compensa los minutos que perdió en la revisión de la jugada del posible penal

41'¡¡Otra vez salva Oscar García!!

Remate de Bryan González solo dentro del área, pero el guardameta de León desvía el balón y evita la segunda anotación

40'¡Ataja Oscar García!

Disparo de Armando 'Hormiga' González que controla sin dar rebote el portero del León

38'Continúa el monólogo de Chivas

León no existe en el campo, ni siquiera recupera el balón y deja que Chivas juegue cómodamente

36'¡¡¡Gooooooooooooooooooool de Chivas!!!

Golazo de Brian Gutiérrez que le pega desde afuera del área y la pone al ángulo superior izquierdo para por fin vencer a Oscar García

33'Chivas es amo y señor del partido

El Guadalajara domina, genera peligro y somete al León, pero no encuentra el gol

30'El árbitro corrigió su decisión

Chivas se saboreaba un penal a favor, pero la marcación fue revertida

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Árbitro del partido entre Chivas y León.Mexsport
27'¡¡Sebastián Vegas evita el gol en contra de León!!

El defensa chileno se barre para evitar que la 'Hormiga' González simplemente empuje el balón al arco tras un centro de Efraín Álvarez

24'¡¡No hay penal para Chivas!!

Después de la revisión en el VAR, el árbitro revierte su decisión y no hay pena máxima

23'¡¡Penal para Chivas!!

Juan Pablo Domínguez se barre y derriba a Efraín Álvarez y el árbitro no duda en señalar la pena máxima, pero va al VAR a checar la jugada

20'Oscar García es la figura del León

El portero esmeralda suma tres atajadas ante Chivas

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Oscar García despejando el balón ante la 'Hormiga' González.Mexsport
18'¡¡Nuevo aviso de Chivas!!

Disparo de Brian Gutiérrez que desvía la defensa del León a tiro de esquina

15'Chivas presiona cada vez más

León no logra hilar tres pases en su propio campo sufre el asedio de Guadalajara

12'¡¡Le niegan el gol a la 'Hormiga'!!

Otra vez el portero Oscar García se hace gigante para bloquear un tiro de Armando González, que había quedado mano a mano con él

10'Chivas ya generó peligro

Las dos aproximaciones del Guadalajara reflejan su dominio en el campo

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Brian Gutiérrez disputando el balónMexsport
8'¡¡Ceercaa Chivas en dos ocasiones!!

Primero Santiago Sandoval y después Bryan González probaron al arco, pero el guardameta Oscar García tapó los dos disparos

6'León no sale de su campo

Los visitantes esperan a Chivas desde su terreno y el Guadalajara no se apresura

3'Tarjeta amarilla para el León

Sebastián Vegas es amonestado por una entrada a destiempo sobre Roberto Alvarado

2'Chivas se adueña del balón

Como era de esperarse, el Guadalajara se apodera del balón desde los primeros minutos

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido entre Chivas y León!!

Rueda el balón sobre el césped del Estadio Akron

20:05 Hrs¡Salen los equipos al campo del Estadio Akron!

Chivas y León se preparan para el protocolo de la Liga MX

20:00 HrsDebut en el banquillo del León

Alejandro Corona será en el entrenador del cuadro esmeralda tras la renuncia de Ignacio Ambriz

19:50 HrsChivas ya calienta sobre el césped del Estadio Akron
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Armando 'Hormiga' González calentando.Mexsport
19:45 HrsAlineación de Chivas
19:44 HrsAlineación de León
19:40 Hrs¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 entre Chivas y León

Si Guadalajara triunfa en el Estadio Akron recuperará el liderato del torneo

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