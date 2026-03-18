Liga MX: Chivas vs León - EN VIVO (Jornada 9 - Clausura 2026)

Chivas está venciendo 1-0 a León con gol de Brian Gutiérrez

Nos vamos al descanso en el Akron

Medio Tiempo Nos vamos al descanso en el Akron

El árbitro compensa los minutos que perdió en la revisión de la jugada del posible penal

Remate de Bryan González solo dentro del área, pero el guardameta de León desvía el balón y evita la segunda anotación

Disparo de Armando 'Hormiga' González que controla sin dar rebote el portero del León

León no existe en el campo, ni siquiera recupera el balón y deja que Chivas juegue cómodamente

Golazo de Brian Gutiérrez que le pega desde afuera del área y la pone al ángulo superior izquierdo para por fin vencer a Oscar García

El Guadalajara domina, genera peligro y somete al León, pero no encuentra el gol

Chivas es amo y señor del partido

33' Chivas es amo y señor del partido

Árbitro del partido entre Chivas y León.

Árbitro del partido entre Chivas y León. Mexsport

Chivas se saboreaba un penal a favor, pero la marcación fue revertida

El defensa chileno se barre para evitar que la 'Hormiga' González simplemente empuje el balón al arco tras un centro de Efraín Álvarez

¡¡Sebastián Vegas evita el gol en contra de León!!

27' ¡¡Sebastián Vegas evita el gol en contra de León!!

Después de la revisión en el VAR, el árbitro revierte su decisión y no hay pena máxima

Juan Pablo Domínguez se barre y derriba a Efraín Álvarez y el árbitro no duda en señalar la pena máxima, pero va al VAR a checar la jugada

Oscar García despejando el balón ante la 'Hormiga' González.

Oscar García despejando el balón ante la 'Hormiga' González. Mexsport

Oscar García es la figura del León

20' Oscar García es la figura del León

Disparo de Brian Gutiérrez que desvía la defensa del León a tiro de esquina

León no logra hilar tres pases en su propio campo sufre el asedio de Guadalajara

Otra vez el portero Oscar García se hace gigante para bloquear un tiro de Armando González, que había quedado mano a mano con él

¡¡Le niegan el gol a la 'Hormiga'!!

12' ¡¡Le niegan el gol a la 'Hormiga'!!

Las dos aproximaciones del Guadalajara reflejan su dominio en el campo

Primero Santiago Sandoval y después Bryan González probaron al arco, pero el guardameta Oscar García tapó los dos disparos

Los visitantes esperan a Chivas desde su terreno y el Guadalajara no se apresura

León no sale de su campo

6' León no sale de su campo

Sebastián Vegas es amonestado por una entrada a destiempo sobre Roberto Alvarado

Como era de esperarse, el Guadalajara se apodera del balón desde los primeros minutos

Rueda el balón sobre el césped del Estadio Akron

¡¡Comienza el partido entre Chivas y León!!

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido entre Chivas y León!!

Chivas y León se preparan para el protocolo de la Liga MX

¡Salen los equipos al campo del Estadio Akron!

20:05 Hrs ¡Salen los equipos al campo del Estadio Akron!

Alejandro Corona será en el entrenador del cuadro esmeralda tras la renuncia de Ignacio Ambriz

Debut en el banquillo del León

20:00 Hrs Debut en el banquillo del León

Chivas ya calienta sobre el césped del Estadio Akron

19:50 Hrs Chivas ya calienta sobre el césped del Estadio Akron

19:40 Hrs ¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 entre Chivas y León