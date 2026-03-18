Liga MX: Chivas vs León - EN VIVO (Jornada 9 - Clausura 2026)
Chivas recibe a León en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026, sigue EN VIVO el duelo en nuestro Minuto a Minuto
Chivas está venciendo 1-0 a León con gol de Brian Gutiérrez
El árbitro compensa los minutos que perdió en la revisión de la jugada del posible penal
Remate de Bryan González solo dentro del área, pero el guardameta de León desvía el balón y evita la segunda anotación
Disparo de Armando 'Hormiga' González que controla sin dar rebote el portero del León
León no existe en el campo, ni siquiera recupera el balón y deja que Chivas juegue cómodamente
Golazo de Brian Gutiérrez que le pega desde afuera del área y la pone al ángulo superior izquierdo para por fin vencer a Oscar García
El Guadalajara domina, genera peligro y somete al León, pero no encuentra el gol
Chivas se saboreaba un penal a favor, pero la marcación fue revertida
El defensa chileno se barre para evitar que la 'Hormiga' González simplemente empuje el balón al arco tras un centro de Efraín Álvarez
Después de la revisión en el VAR, el árbitro revierte su decisión y no hay pena máxima
Juan Pablo Domínguez se barre y derriba a Efraín Álvarez y el árbitro no duda en señalar la pena máxima, pero va al VAR a checar la jugada
El portero esmeralda suma tres atajadas ante Chivas
Disparo de Brian Gutiérrez que desvía la defensa del León a tiro de esquina
León no logra hilar tres pases en su propio campo sufre el asedio de Guadalajara
Otra vez el portero Oscar García se hace gigante para bloquear un tiro de Armando González, que había quedado mano a mano con él
Las dos aproximaciones del Guadalajara reflejan su dominio en el campo
Primero Santiago Sandoval y después Bryan González probaron al arco, pero el guardameta Oscar García tapó los dos disparos
Los visitantes esperan a Chivas desde su terreno y el Guadalajara no se apresura
Sebastián Vegas es amonestado por una entrada a destiempo sobre Roberto Alvarado
Como era de esperarse, el Guadalajara se apodera del balón desde los primeros minutos
Rueda el balón sobre el césped del Estadio Akron
Chivas y León se preparan para el protocolo de la Liga MX
Alejandro Corona será en el entrenador del cuadro esmeralda tras la renuncia de Ignacio Ambriz
Si Guadalajara triunfa en el Estadio Akron recuperará el liderato del torneo