Chivas estrena playera alternativa para el Clausura 2026 de Liga MX

Las Chivas del Guadalajara pasaron del rojiblanco al azul rey, luego de presentar su nueva playera alternativa para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y que podrían estrenar este mismo fin de semana, cuando visiten al Atlético San Luis en duelo de la jornada 4, duelo que sólo se podrá ver por TV de paga.

El nuevo uniforme del Guadalajara es un homenaje a los 120 años de historia del equipo. Presenta franjas en tono azul marino y vivos en dorado, dentro de las mismas se incluye el escudo del Club Unión, nombre con el cual inició el equipo.

La playera es un homenaje a los 120 años de historia del equipo Foto tomada de @Chivas

“Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión”, indicó Chivas.

En la parte dorsal, figura un logo en dorado del Club Unión, acompañado de la leyenda: “Club Deportivo Guadalajara 120 años”.

El cuello es redondo con una línea dorada. Las mangas de la playera también cuentan con vivos en color dorado, misma tonalidad que se utiliza en el logo actual de Chivas y que se ubica en la parte del corazón del jugador.

Los patrocinadores y la marca también son en color dorado.

PRECIOS DE LA PLAYERA ALTERNATIVA DE CHIVAS 2026:

- $2,699 / Jersey alternativo promo hombre.

- $1899 / Jersey alternativo réplica hombre.

- $1799 / Jersey alternativo réplica mujer.

- $1599 / Jersey alternativo réplica niño.

Chivas visitará una complicada aduana este sábado, cuando enfrente al Atlético San Luis. En la casa de los potosinos, el Guadalajara sólo tiene una victoria y tres empates.