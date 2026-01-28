Chivas tratará de prolongar su invicto y defender su liderato general en el Clausura 2026 de la Liga MX, cuando visite al Atlético San Luis en actividad de la jornada 4. El partido sólo se podrá ver por televisión de paga en México.

Día: Sábado 31 de enero.

Hora: 5 de la tarde.

Estadio: Akron.

SAN LUIS VS CHIVAS, SÓLO POR TV DE PAGA

- ESPN.

- Disney +.

- Vix.

Armando 'La Hormiga' González marcha como líder de goleo, con dos anotaciones Mexsport

En el último partido entre San Luis y Chivas, los dirigidos por Gabriel Milito se alzaron con una victoria por 4-3.

Historial del San Luis – Chivas: 5 triunfo por bando y 3 empates.

La casa del San Luis no le trae buenos registros al Rebaño Sagrado. En seis visitas que han tenido, registran tres empates por sólo una victoria.

La casa del San Luis se le complica a Chivas Mexsport

Si Chivas consigue el triunfo en sus primeros cuatro duelos de la Liga MX, estaría igualando la marca que impuso en el Torneo Bicentenario 2010. En aquel torneo impuso récord de ocho triunfos.

El Guadalajara es líder general con 9 puntos, con cinco goles a favor por 1 en contra. Mientras, San Luis es octavo con 4 unidades, con saldo de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.