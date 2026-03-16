Escándalo en la Tercera División de México: Presidente municipal agrede a árbitros tras un partido

El futbol mexicano, nuevamente en una de sus ligas que no tiene foco de atención, ha entrado en un escándalo mayúsculo.

En Tercera División, denominada Liga Premier, se dio el partido entre los Guerreros de Autlán y los jugadores de Los Cabos United que terminó con empate a un gol. El problema no fue el resultado, sino lo sucedido después y que fue asentado en la cédula árbitral.

¿Qué sucedió en el partido de Tercera División del Autlán?

De acuerdo a los informes preliminares y una vez que se ha descargado la información de las cédulas arbitrales este mismo lunes por la noche, se notó que en la Tercera División sucedió un hecho que puede cambiar el destino de la liga.

En el juego de Guerreros de Autlán, equipo que marcha en el sitio 25 de 41 participantes en el torneo, que los enfrentó con Los Cabos United, al final del juego se presentaron amenazas y violencia contra el cuarteto de silbantes.

Según quedó asentado, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez amedrentó e insultó al árbitro en turno mientras que su cuerpo de seguridad golpeó a uno de ellos en el calor de los reclamos tras el partido.

Esto, según comentó en redes sociales David Medrano al dar a conocer la noticia de lo que pasó en Tercera División.

¿Quién es Gustavo Robles, presidente de Autlán?

El presidente de Autlán de Navarro, en el Estado de Jalisco, Gustavo Robles Martínez, es afiliado del PRI y tiene la administración de este municipio desde 2024 hasta 2028. Después del supuesto acto de agresión a los árbitros de la Liga MX, lo últio en su perfil de facebook es el informe de pavimentación en una de las vialidades principales.

También tiene acercamientos con el deporte, en particular con el estadio de futbol Nicolás Álvarez en donde tiene fotos con su familia.

Asimismo, felicitó al equipo de futbol, Guerreros de Autlán el año pasado por el ascenso conseguido a la Tercera División.

En 2024, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra él por enriquecimiento ilícito de 20 inmuebles, además de presunta corrupción, tráfico de influencias y falsificación de documentos.