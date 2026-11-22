Chivas cerró el Apertura 2026 como líder general tras derrotar 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron. El gol de Efraín Álvarez al minuto 21 le bastó al Rebaño para arrebatarle la cima a La Máquina en la última jornada de la fase regular.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas culminó con nueve victorias, siete partidos consecutivos sin perder y la mejor condición de local del torneo, además de clasificarse a la Liguilla como superlíder por primera vez en 15 años.

Efraín Álvarez fue el autor del único tanto del partido. Mexsport

Con Milito, Chivas oficializa su mejor año natural en la era de los torneos cortos

La llegada del entrenador argentino a Verde Valle ha transformado el rendimiento del Rebaño en los torneos semestrales.

Entre el Clausura 2026 y el Apertura 2026, Guadalajara sumó 69 puntos, una cosecha que marca un nuevo récord para el club en un año calendario dentro de la era de los torneos cortos.

En el Clausura, el equipo de Milito firmó 36 unidades, su mejor registro histórico en un torneo corto, mientras que en el Apertura cerró con 33. Esta suma supera ampliamente la marca anterior, que era de 63 puntos y se había establecido en 2004.

El salto de seis unidades confirma el crecimiento sostenido del plantel bajo la misma dirección técnica.

Este registro no solo destaca la regularidad del Rebaño a lo largo de 2026, sino que también posiciona a Chivas como uno de los equipos más consistentes del futbol mexicano en el formato actual.

Con el liderato del Apertura y el cruce ante Pachuca en Cuartos de Final por delante, el trabajo de Milito sigue rindiendo frutos en el camino hacia el objetivo mayor: la estrella 13 para el Guadalajara.