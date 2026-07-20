Chivas se preocupa por Brian Gutiérrez y su bajo nivel 

El esperado estreno de las Chivas en el Apertura 2026 no cumplió con las expectativas de la afición rojiblanca.

El equipo dirigido por Gabriel Milito cayó 0-2 ante Toluca en el Estadio Akron, mostrando falencias en ataque y una falta de contundencia que generó dudas sobre el funcionamiento colectivo.

Uno de los nombres que más ha generado inquietud es Brian Gutiérrez. El joven mediocampista, tras su participación en el Mundial, no logró influir positivamente y su desempeño ha sido señalado como uno de los puntos bajos del partido.

Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Toluca Mexsport

¿Qué le pasó a Brian Gutiérrez? Afición de Chivas se preocupa por su nivel

Brian Gutiérrez entró como revulsivo en el partido ante Toluca, buscando aportar frescura y creatividad en el mediocampo.

Sin embargo, su participación fue muy por debajo de lo esperado: falló en la definición, mostró poca precisión en los pases y no logró desequilibrar como en otras ocasiones.

Esta mala actuación ha encendido las alarmas entre los seguidores de Chivas. En redes sociales, los mensajes de decepción y preocupación se multiplicaron rápidamente, reflejando la frustración de una afición que depositaba grandes esperanzas en el jugador tras su irrupción en el Mundial.

“La convocatoria con México lo convirtió en cagada”, “Trae el mismo nivelazo que en el Mundial”, “Brian Gutiérrez al parecer nunca regresó de ese partido de Sudáfrica”, fueron algunos comentarios de los rojiblancos en redes sociales.

El descenso de nivel de Brian Gutiérrez

En la Copa del Mundo 2026, Brian Gutiérrez tuvo una destacada actuación en el partido de México ante Corea del Sur, donde fue titular y contribuyó a la victoria.

Sin embargo, tras ese buen inicio, su nivel fue descendiendo progresivamente en los siguientes partidos de la Selección.

Esa irregularidad se ha prolongado hasta el arranque del Apertura 2026 con Chivas, donde su entrada ante Toluca no generó el impacto esperado y ha puesto en duda su continuidad como pieza clave en el esquema de Milito.

La afición espera una rápida recuperación de Brian para que vuelva a ser el jugador decisivo que ilusionó a todo México.