Chivas enfrentará al América con cuatro nacidos en EU y ya hay playera para celebrarlo

Guadalajara vivirá una edición más del Clásico Nacional, pero ahora con algo que hace algunos años habría sido impensable: cuatro futbolistas nacidos en Estados Unidos podrían aparecer como titulares ante el América. El dato, que rompe con décadas de tradición rojiblanca, refleja una transformación silenciosa en la composición del plantel.

Durante décadas, Chivas construyó su identidad casi exclusivamente con jugadores nacidos en México. Sin embargo, ante la dificultad para adquirir talento en el mercado local, en los últimos años el club abrió formalmente la puerta a mexicanos nacidos en el extranjero, un ajuste que hoy coincide con uno de los mejores arranques en torneos cortos en la historia del equipo.

Los jugadores no nacidos en México que forman parte del plantel de Chivas en este Clasura 2026 Datos Excelsior

El conjunto rojiblanco ha ganado sus primeros cinco partidos del campeonato, firmando su mejor inicio en este formato, y parte de esa base incluye a Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, todos nacidos en territorio estadounidense y hoy piezas importantes en el esquema.

El primer antecedente reciente de esta camada fue Cade Cowell, quien disputó cuatro torneos en la Liga MX con el Guadalajara. Sin embargo, el contexto actual es distinto. A diferencia de Cowell, quien ya había llegado como seleccionado de Estados Unidos y sin posibilidad de representar a México, la nueva generación mantiene abierta —o ya definida— su elegibilidad tricolor.

Efraín Álvarez decidió hace tiempo representar a México, mientras que Ledezma y Gutiérrez realizaron recientemente el cambio de federación, pasando de la estadounidense a la mexicana. Por su parte, Daniel Aguirre aún no ha sido convocado por ninguna selección mayor, lo que mantiene abierta su posibilidad internacional para cualquiera de los dos países.

En la nómina del torneo también aparecen Leonardo Sepúlveda y Jonathan Pérez, igualmente nacidos en Estados Unidos y con doble elegibilidad. Ambos forman parte del plantel, aunque todavía no han sumado minutos en el campeonato.

De la camiseta “fake” a la realidad deportiva

El tema tomó fuerza en redes sociales luego de que comenzara a circular una camiseta apócrifa de Chivas con un diseño alusivo a la bandera de Estados Unidos, en referencia a la cantidad de jugadores rojiblancos nacidos en ese país. Lo que inició como burla terminó abriendo una conversación más amplia.

Porque más allá del meme, hay una realidad clara: el Guadalajara de hoy es distinto en su composición, pero mantiene su principio de futbolistas mexicanos, aunque algunos hayan nacido más allá de nuestras fronteras. Ahora, ante el América, esa transformación tendrá uno de sus escenarios más grandes, con el Clásico Nacional como vitrina de una generación que rompe con la tradición geográfica, pero no con la identidad institucional.