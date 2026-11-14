Chivas aporta 16 jugadores a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre
Con Gabriel Milito y Javier Mier, la cantera de Chivas ha renacido y para la última Fecha FIFA del 2026, hubo un total de 16 rojiblancos en las categorías de Selección Mexicana
En este 2026, el Guadalajara ha vuelto a demostrar que su apuesta por la cantera no es solo discurso y esta última Fecha FIFA del año lo confirma.
Bajo el proyecto de Gabriel Milito, el Rebaño ha dado minutos reales a juveniles, ha consolidado a varios de las fuerzas básicas en el primer equipo y ha mantenido la confianza en el talento mexicano.
Chivas domina al Tri: 16 jugadores convocados entre Mayor, Sub-23, Sub-20 y Sub-17
El Club Deportivo Guadalajara se convirtió en el equipo de Liga MX con mayor representación en las selecciones mexicanas durante la ventana de noviembre.
En total fueron 16 futbolistas repartidos entre la Mayor, la Sub-23, la Sub-20 y la Sub-17. América quedó en segundo lugar con ocho convocados y Cruz Azul en tercero con seis, según los conteos de las convocatorias oficiales.
La diferencia es especialmente significativa, sobre todo en una época donde en el futbol mexicano está carente de juveniles. Esto refleja el trabajo de las fuerzas básicas y del Tapatío, que siguen alimentando los procesos de la Federación.
Además de la cifra absoluta, destaca la calidad del aporte: cinco jugadores en la convocatoria de Rafael Márquez para los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Jamaica, una base importante en la Sub-20 (amistosos ante Chile) y presencia en el Mundial Sub-17 de Qatar.
Es una de las ventanas más productivas para el club en los últimos años y refuerza la idea de que Guadalajara sigue siendo uno de los principales proveedores de talento para el Tricolor.
Los convocados de Chivas para esta Fecha FIFA
SELECCIÓN MAYOR
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Raúl Rangel
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
SUB-23
- Juan Pablo Uribe
SUB-20
- Carlos Hernández
- Diego Covarrubias
- Gael García
- Hugo Camberos
- Leonel Calderón
- Samir Inda
- Sebastián Liceaga
- Yohan Orozco
SUB-17
- André Godínez
- Gerson Gutiérrez