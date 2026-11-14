Chivas aporta 16 jugadores a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre

En este 2026, el Guadalajara ha vuelto a demostrar que su apuesta por la cantera no es solo discurso y esta última Fecha FIFA del año lo confirma.

Bajo el proyecto de Gabriel Milito, el Rebaño ha dado minutos reales a juveniles, ha consolidado a varios de las fuerzas básicas en el primer equipo y ha mantenido la confianza en el talento mexicano.

Luis Romo, capitán de Chivas, en un entrenamiento de la Selección Mexicana FMF

Chivas domina al Tri: 16 jugadores convocados entre Mayor, Sub-23, Sub-20 y Sub-17

El Club Deportivo Guadalajara se convirtió en el equipo de Liga MX con mayor representación en las selecciones mexicanas durante la ventana de noviembre.

En total fueron 16 futbolistas repartidos entre la Mayor, la Sub-23, la Sub-20 y la Sub-17. América quedó en segundo lugar con ocho convocados y Cruz Azul en tercero con seis, según los conteos de las convocatorias oficiales.

La diferencia es especialmente significativa, sobre todo en una época donde en el futbol mexicano está carente de juveniles. Esto refleja el trabajo de las fuerzas básicas y del Tapatío, que siguen alimentando los procesos de la Federación.

Además de la cifra absoluta, destaca la calidad del aporte: cinco jugadores en la convocatoria de Rafael Márquez para los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Jamaica, una base importante en la Sub-20 (amistosos ante Chile) y presencia en el Mundial Sub-17 de Qatar.

Es una de las ventanas más productivas para el club en los últimos años y refuerza la idea de que Guadalajara sigue siendo uno de los principales proveedores de talento para el Tricolor.

Los convocados de Chivas para esta Fecha FIFA

SELECCIÓN MAYOR

Diego Campillo

Diego Campillo Luis Romo

Raúl Rangel

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

SUB-23

Juan Pablo Uribe

SUB-20

Carlos Hernández

Carlos Hernández Diego Covarrubias

Gael García

Hugo Camberos

Leonel Calderón

Samir Inda

Sebastián Liceaga

Yohan Orozco

SUB-17