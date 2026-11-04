Chivas protagoniza la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20

La cantera de Chivas vuelve a tener un papel destacado en las selecciones juveniles de México. Para la actividad de noviembre, el Guadalajara aportará ocho futbolistas al combinado Sub-20 que dirige Alex Diego, una presencia que destaca el trabajo de formación del club rojiblanco.

Los jugadores considerados tendrán una nueva oportunidad de representar al país y continuar con su proceso en una categoría que trabaja rumbo a las próximas competencias internacionales. La convocatoria también permite observar a los elementos que forman parte de las fuerzas básicas del rebaño y que buscan consolidarse dentro del futbol mexicano.

¿Quienes son los convocados de México Sub-20?

La lista de Alex Diego está integrada por 21 futbolistas de nueve clubes. Chivas es el equipo con mayor representación, con ocho jugadores; FC Juárez aporta tres y Atlas, Tigres y Santos Laguna cuentan con dos elementos cada uno.

Porteros

Artemio Olvera - Atlético de San Luis

Sebastián Liceaga - Chivas

Defensas

Cristóbal Alfaro - Atlante

Ian Olvera - Tijuana

Luis Carmona - FC Juárez

Carlos Hernández - Chivas

Yohan Orozco - Chivas

Iván Cárdenas - FC Juárez

Juan Carlos Echilvestre - Santos Laguna

Leonel Calderón - Chivas

Mediocampistas

Juan Sigala - FC Juárez

Diego Covarrubias - Chivas

Gael García - Chivas

Samir Inda - Chivas

U. Martinez - Pachuca

Sahiel Cedillo - Santos Laguna

Henrique Simeone - Tigres

Delanteros

Luis Gamboa — Atlas

Hugo Camberos — Chivas

José Martín — Atlas

Diego Ramírez — Tigres

¿Cuándo juega México Sub-20 contra Chile?

La Selección Mexicana Sub-20 realizará una gira de preparación por Chile, donde disputará dos encuentros frente al combinado local. La concentración comenzará el 8 de noviembre y forma parte de la actividad del equipo durante la fecha FIFA.

El primer enfrentamiento será el viernes 13 de noviembre, mientras que el segundo se llevará a cabo el lunes 16 del mismo mes. Los dos compromisos se disputarán en el Centro de Alto Rendimiento de Chile y están programados para las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo dirigido por Alex Diego llega a esta concentración después de conquistar el Campeonato Masculino Sub-20 de CONCACAF 2026. México obtuvo su clasificación a la Copa Mundial de la categoría el 5 de agosto, cuando venció 4-0 a Panamá en los cuartos de final. Cuatro días después, levantó el título regional tras imponerse 2-0 a Estados Unidos, con un doblete de Cristóbal Alfaro.

La próxima Copa Mundial Sub-20 se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. México ya tiene asegurada su participación y buscará mantener el nivel que mostró en el torneo de CONCACAF, donde consiguió su decimoquinto campeonato de la categoría. La gira por Chile será parte de la preparación del conjunto nacional para llegar a esa competencia internacional.