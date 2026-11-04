¿Quiénes de Chivas van a la Selección? Convocados a Nations League

Rafael Márquez va a presentar su segunda convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana para los dos compromisos para la Concacaf Nations League y no quiere dejar nada al aire, por ello, seguirá teniendo al Guadalajara como el equipo base para su llamado.

Los dos partidos ante Jamaica representarán sus primeros encuentros oficiales como timonel tricolor y aunque habrá algunas sorpresas, los rojiblancos serán los dominantes.

Roberto Alvarado celebrando un gol con Chivas MEXSPORT

El Tricolor contará con 5-6 jugadores de Chivas para Nations League

Las Chivas continúan siendo uno de los equipos más regulares de la Liga MX este Apertura 2026, por ello, Rafa Márquez echará mano del gran proyecto rojiblanco para los dos encuentros ante Jamaica y convocará entre cinco y seis jugadores del Rebaño.

Raúl Rangel seguirá siendo el portero de confianza de Márquez. A pesar de que en el amistoso ante Estados Unidos el ‘Tala’ tuvo errores marcador, el canterano rojiblanco apunta a ser el titular ante Jamaica.

Por su parte, Luis Romo, después de recuperarse de su lesión que lo alejó del campo por un mes, volverá a vestir la playera nacional para estos dos compromisos.

Roberto Alvarado también será otro convocado. El ‘Piojo’ ha sido el mejor jugador de Chivas y desde el Mundial 2026, ha sido el titular del Tri por esa banda derecha.

Santiago Sandoval será otro convocado de Chivas para la Nations League. El canterano del Rebaño ha sido la sensación del equipo y le ha llenado el ojo a Rafa, por lo que volverá a tener su oportunidad.

Después, podría haber dos novedades en dicha convocatoria. Tal vez el regreso de Brian Gutiérrez, quien desde el Mundial no ha sido llamado y ahora ha ido retomando su nivel.

Diego Campillo, (DFC), Bryan González (LI), Richard Ledezma (LD), y Efraín Álvarez (MD) podrían completar la lista de convocados de Chivas para la Nations League.

Aún queda esperar a la lista oficial de mañana, pero ante estos nuevos partidos y un Guadalajara en plena forma, Márquez echará mano del Rebaño para conseguir su primera victoria como DT de México.