Atlético San Luis Vs Chivas EN VIVO: Jornada 4, Clausura 2026 de Liga MX
Chivas buscará mantener su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX al enfrentar al Atlético San Luis; sigue las acciones EN VIVO
Armando Hormiga González remata de cabeza y devuelve -una vez más- la ventaja para el Rebaño / Atlético San Luis 2-3 Chivas
Joao Pedro es el encargado de anotar el del empate que, ahora sí, sube al marcador / Atlético San Luis 2-2 Chivas
En donde Atlético San Luis buscará reaccionar inmediatamente
Tres goles en 15 minutos... el partido se prendió sobre el final del lapso inicial
Chivas se mantiene en ventaja por una milimétrica posición adelantada de Joao Pedro
Miguel Alonso García recorta dentro del área e iguala el compromiso antes del descanso / Atlético San Luis 2-2 Chivas
Daniel Aguirre aparece en el área para devolverle la ventaja al Rebaño / Atlético San Luis 1-2 Chivas
Luego de una atajada de Andrés Sánchez que evita el 1-2
A la primera mitad del compromiso
En busca de retomar la ventaja en estos últimos minutos del primer lapso
Armando González queda a nada de anotar el de la ventaja para el Rebaño
Joao Pedro vuelve a anotar con los potosinos / Atlético San Luis 1-1 Chivas
Mano dentro del área de Luis Romo que termina marcándose como pena máxima para los locales
Richard Ledezma anota el primer tanto del partido / Atlético San Luis 0-1 Chivas
A nada de llegar a la media hora del compromiso
Y Daniel Aguirre se queda con la cartulina amarilla tras la falta cometida
Por un posible engaño del jugador potosino
Daniel Aguirre ve la tarjeta roja tras un golpe en el rostro de su rival
Y apaga el vendaval tapatío
En los últimos minutos dentro del Estadio Libertad Financiera
Andrés Sánchez evita el primero del Rebaño con una gran atajada a Bryan González
Sale: Oscar Macías, por lesión.
Entra: Roberto Meraz.
Luego de que el Rebaño pusiera la primera llamada de atención en el partido
El balón se mueve en el Estadio Libertad Financiera
Para enfrentarse al Rebaño
Presentado hace unas cuantas horas
Chivas busca mantener su paso perfecto en el Clausura 2026