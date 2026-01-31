Última Hora Impreso de hoy

Atlético San Luis Vs Chivas EN VIVO: Jornada 4, Clausura 2026 de Liga MX

Chivas buscará mantener su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX al enfrentar al Atlético San Luis; sigue las acciones EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Atlético San Luis y Chivas se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.Mexsport
ATLÉTICO SAN LUIS
23
CHIVAS
SEGUNDO TIEMPO
49'¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAAAAS!

Armando Hormiga González remata de cabeza y devuelve -una vez más- la ventaja para el Rebaño / Atlético San Luis 2-3 Chivas

46'¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO SAN LUIS!

Joao Pedro es el encargado de anotar el del empate que, ahora sí, sube al marcador / Atlético San Luis 2-2 Chivas

46'Arraaaaanca el segundo lapso

En donde Atlético San Luis buscará reaccionar inmediatamente

MT¡Termina el primer tiempo!

Tres goles en 15 minutos... el partido se prendió sobre el final del lapso inicial

45+8'Fuera de lugar que anula el tanto

Chivas se mantiene en ventaja por una milimétrica posición adelantada de Joao Pedro

45+6'¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO SAN LUIS!

Miguel Alonso García recorta dentro del área e iguala el compromiso antes del descanso / Atlético San Luis 2-2 Chivas

45+3'¡GOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAAAAAAS!

Daniel Aguirre aparece en el área para devolverle la ventaja al Rebaño / Atlético San Luis 1-2 Chivas

45+2'Tiro de esquina para Chivas

Luego de una atajada de Andrés Sánchez que evita el 1-2

45'Se añaden 6 minutos

A la primera mitad del compromiso

40'Chivas inclina la balanza

En busca de retomar la ventaja en estos últimos minutos del primer lapso

37'¡¡¡Cerca la 'Hormiga'!!!

Armando González queda a nada de anotar el de la ventaja para el Rebaño

35'¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO SAN LUIS!

Joao Pedro vuelve a anotar con los potosinos / Atlético San Luis 1-1 Chivas

33'Penaaaaal para Atlético San Luis

Mano dentro del área de Luis Romo que termina marcándose como pena máxima para los locales

31'¡GOOOOOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAAAAS!

Richard Ledezma anota el primer tanto del partido / Atlético San Luis 0-1 Chivas

28'Sin actividad en los arcos

A nada de llegar a la media hora del compromiso

23'Se anula la tarjeta roja

Y Daniel Aguirre se queda con la cartulina amarilla tras la falta cometida

21'Se revisa la jugada en el VAR

Por un posible engaño del jugador potosino

19'¡¡Expulsado!!

Daniel Aguirre ve la tarjeta roja tras un golpe en el rostro de su rival

18'Atlético San Luis toma la posesión

Y apaga el vendaval tapatío

13'Sin llegadas al área

En los últimos minutos dentro del Estadio Libertad Financiera

8'¡Cerca Chivaaaaaas!

Andrés Sánchez evita el primero del Rebaño con una gran atajada a Bryan González

5'Primer cambio de Atlético San Luis

Sale: Oscar Macías, por lesión.
Entra: Roberto Meraz.

2'Fuera de juego

Luego de que el Rebaño pusiera la primera llamada de atención en el partido

0'¡¡¡Arraaaaaaanca el partido!!!

El balón se mueve en el Estadio Libertad Financiera

-Alineación del Atlético San Luis

Para enfrentarse al Rebaño

-Chivas estrenará uniforme; sale con este XI

Presentado hace unas cuantas horas

-¡¡¡Bieeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Chivas busca mantener su paso perfecto en el Clausura 2026

