Chivas mantiene paso perfecto al imponerse a Mazatlán; Luis Romo lesionado

Chivas cumplió los pronósticos, consiguió su quinto triunfo de manera consecutiva luego de imponerse 1-2 a Mazatlán, mantuvo el paso perfecto en el Clausura 2026 de Liga MX y propinó una nueva derrota a los Cañoneros, quienes se mantienen con cero puntos en este inicio de torneo.

Tomando la iniciativa desde el principio, el conjunto de Gabriel Milito se abalanzó sobre el arco local y comenzó a generar peligro desde el minuto 1, sin embargo, una posición adelantada ahogaba el grito de gol para Armando González.

El agobio llevó a Mazatlán a cometer una falta en los linderos del área, y ahí fue donde cayó el primer tanto de la noche.

Mazatlán 0-1 Chivas

Al minuto 15, desde los pies de Efraín Álvarez, el habilidoso extremo mexicano cobró con pierna zurda directo a la barrera, sin embargo, un desvío rival generó que el balón cambiara completamente su trayectoria y terminara en el fondo de las redes.

Mazatlán 0-2 Chivas

No podía ser otro. El Otaku del gol aprovechó un penal a favor del Rebaño tras una mano dentro del área y Armando González engañó completamente a Ricardo Rodriguez para aumentar la ventaja (29') y conseguir su cuarta anotación en lo que va del Clausura 2026:

Mazatlán 1-2 Chivas

Cuando todo parecía cuesta arriba para los Cañoneros, un tiro libre desde los linderos del área llegó para ser cobrado por Édgar Bárcenas, quien superó la barrera para colocar el balón en el poste, hacer inútil la estirada de Tala Rangel y descontar en el marcador al 56'.

Finalmente, los minutos pasaron en la cancha de El Encanto y, las malas noticias llegaron para el Rebaño, ya que durante el tiempo de compensación, Luis Romo orquestó un contragolpe que tuvo que verse frenado por una lesión muscular que encendió las alarmas en el conjunto tapatío de cara a los siguientes compromisos.

Con el 1-2 final, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 con 15 puntos, mientras que Mazatlán es sotanero del certamen sin unidades, producto de sus derrotas ante Juárez, Puebla, Monterrey, Atlas y hoy, ante el Rebaño.

Clásico Nacional para la Jornada 6

Para el siguiente fin de semana, en pleno día del amor y la amistad, Chivas recibirá el Clásico Nacional ante América, mientras que Mazatlán (último) se enfrentará ante Santos como visitante, conjunto que marcha en el 17° peldaño de la tabla general:

Chivas Vs América / sábado 14 de febrero, 21:07 horas - Estadio Akron.

Santos Vs Mazatlán / domingo 15 de febrero, 17:00 horas - Estadio TSM.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Mazatlán se mantiene con 0 puntos en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG