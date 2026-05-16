Sigue en vivo Chivas vs. Cruz Azul, Semifinales vuelta, Clausura 2026
Tras el empate en la ida disputada en el Estadio Banorte, Guadalajara recibe a La Máquina en una semifinal donde los rojiblancos avanzan con cualquier igualdad y los celestes necesitan ganar.
Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco para definir al segundo finalista del Clausura 2026, luego del empate registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.
La serie llega completamente abierta, aunque con escenarios distintos para ambos clubes. Guadalajara avanzaría a la Final con cualquier empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para mantenerse con vida.
El encuentro también ha estado rodeado de polémica desde el duelo de ida, especialmente por las decisiones arbitrales y la designación de César Ramos para dirigir el compromiso definitivo.
Cruz Azul vuelve a generar peligro en el Estadio Jalisco. Christian Ebere recibió la pelota en un contragolpe y sacó un disparo que fue desviado por Óscar Whalley, evitando el segundo tanto celeste y mandando la jugada a tiro de esquina.
Muy poco le duró la ventaja a Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Omar Govea respondió para Chivas con un disparo lejano, raso y cruzado que terminó venciendo a Kevin Mier.
El arquero celeste tuvo mala fortuna, ya que la pelota botó justo antes de llegarle y terminó incrustándose en el fondo de las redes para el 1-1.
Cruz Azul pega primero en el Estadio Jalisco. Jeremy Márquez se encontró una pelota rechazada dentro del área y sacó un disparo raso al poste izquierdo para abrir el marcador en la semifinal.
Con este resultado, ahora Chivas es el obligado y necesita reaccionar para mantenerse con vida en la serie.
Primeros minutos de mucho análisis entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Ninguno de los dos equipos logra superar con claridad los tres cuartos de cancha en un inicio marcado por la cautela y el “round de estudio”.
¡Arranca el partido en el Estadio Jalisco! Chivas mueve la pelota y ya se disputa la semifinal de vuelta frente a Cruz Azul en busca del boleto a la Final del Clausura 2026.
Chivas y Cruz Azul ya saltan a la cancha del Estadio Jalisco para disputar la semifinal de vuelta del Clausura 2026. La mayoría de los aficionados presentes en el inmueble tapatío se inclinan por el Rebaño y hacen retumbar el estadio con el grito de “¡Chivas, Chivas!”.
Cruz Azul ya sabe lo que es ganar recientemente en el Estadio Jalisco. Hace apenas 15 días, La Máquina visitó el inmueble tapatío y se llevó la victoria por marcador de 3-1.
La última vez que Chivas jugó como local en el Estadio Jalisco fue apenas el 29 de marzo de 2025, precisamente ante Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025. El partido tuvo que disputarse ahí debido a una suspensión sobre el Estadio Akron tras los incidentes registrados en el Clásico Nacional. Aquella noche, La Máquina se llevó la victoria por marcador de 1-0.
La alineación que envía Joel Huiqui
Así sale el equipo dirigido por Gabriel Milito
Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco para definir al segundo finalista del Clausura 2026, luego del empate registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.
La serie llega completamente abierta, aunque con escenarios distintos para ambos clubes. Guadalajara avanzaría a la Final con cualquier empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para ser ellos los finalistas.
El encuentro también ha estado rodeado de polémica desde el duelo de ida, especialmente por las decisiones arbitrales y la designación de César Ramos para dirigir el compromiso definitivo.