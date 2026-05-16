Última Hora Impreso de hoy

Sigue en vivo Chivas vs. Cruz Azul, Semifinales vuelta, Clausura 2026

Tras el empate en la ida disputada en el Estadio Banorte, Guadalajara recibe a La Máquina en una semifinal donde los rojiblancos avanzan con cualquier igualdad y los celestes necesitan ganar.

Por: Emmanuel Campa

thumb
Chivas y Cruz Azul disputan en el Estadio Jalisco la semifinal de vuelta del Clausura 2026 por el pase a la gran Final de la Liga MX.MEXSPORT
thumb
Chivas
11
Cruz Azul
thumb

Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco para definir al segundo finalista del Clausura 2026, luego del empate registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.

La serie llega completamente abierta, aunque con escenarios distintos para ambos clubes. Guadalajara avanzaría a la Final con cualquier empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para mantenerse con vida.

El encuentro también ha estado rodeado de polémica desde el duelo de ida, especialmente por las decisiones arbitrales y la designación de César Ramos para dirigir el compromiso definitivo.

cHIVAS VS. CRUZ AZUL 
11'Responde La Máquina

Cruz Azul vuelve a generar peligro en el Estadio Jalisco. Christian Ebere recibió la pelota en un contragolpe y sacó un disparo que fue desviado por Óscar Whalley, evitando el segundo tanto celeste y mandando la jugada a tiro de esquina.

8'¡Gol de Chivas!

Muy poco le duró la ventaja a Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Omar Govea respondió para Chivas con un disparo lejano, raso y cruzado que terminó venciendo a Kevin Mier.

El arquero celeste tuvo mala fortuna, ya que la pelota botó justo antes de llegarle y terminó incrustándose en el fondo de las redes para el 1-1.

6'¡Gol de Cruz Azul!

Cruz Azul pega primero en el Estadio Jalisco. Jeremy Márquez se encontró una pelota rechazada dentro del área y sacó un disparo raso al poste izquierdo para abrir el marcador en la semifinal.

Con este resultado, ahora Chivas es el obligado y necesita reaccionar para mantenerse con vida en la serie.

5'Arranque de estudio en Guadalajara

Primeros minutos de mucho análisis entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Ninguno de los dos equipos logra superar con claridad los tres cuartos de cancha en un inicio marcado por la cautela y el “round de estudio”.

19:09 Hrs¡Rueda el balón en el Jalisco!

¡Arranca el partido en el Estadio Jalisco! Chivas mueve la pelota y ya se disputa la semifinal de vuelta frente a Cruz Azul en busca del boleto a la Final del Clausura 2026.

19:05 HrsAmbiente rojiblanco en el Jalisco

Chivas y Cruz Azul ya saltan a la cancha del Estadio Jalisco para disputar la semifinal de vuelta del Clausura 2026. La mayoría de los aficionados presentes en el inmueble tapatío se inclinan por el Rebaño y hacen retumbar el estadio con el grito de “¡Chivas, Chivas!”.

18:54 HrsÚltimo antecedente celeste en el Jalisco

Cruz Azul ya sabe lo que es ganar recientemente en el Estadio Jalisco. Hace apenas 15 días, La Máquina visitó el inmueble tapatío y se llevó la victoria por marcador de 3-1.

18:51 HrsLa última vez en el Jailisco

La última vez que Chivas jugó como local en el Estadio Jalisco fue apenas el 29 de marzo de 2025, precisamente ante Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025. El partido tuvo que disputarse ahí debido a una suspensión sobre el Estadio Akron tras los incidentes registrados en el Clásico Nacional. Aquella noche, La Máquina se llevó la victoria por marcador de 1-0.

18:41 HrsLa alineación de Cruz Azul

La alineación que envía Joel Huiqui

18:39 HrsLa alineación de Chivas 

Así sale el equipo dirigido por Gabriel Milito

18:13 HrsEl primer boleto a la  final de la Liga MX está en juego

Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco para definir al segundo finalista del Clausura 2026, luego del empate registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.

La serie llega completamente abierta, aunque con escenarios distintos para ambos clubes. Guadalajara avanzaría a la Final con cualquier empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para ser ellos los finalistas.

El encuentro también ha estado rodeado de polémica desde el duelo de ida, especialmente por las decisiones arbitrales y la designación de César Ramos para dirigir el compromiso definitivo.

Temas: