Sigue en vivo Chivas vs. Cruz Azul, Semifinales vuelta, Clausura 2026

Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco para definir al segundo finalista del Clausura 2026, luego del empate registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.

La serie llega completamente abierta, aunque con escenarios distintos para ambos clubes. Guadalajara avanzaría a la Final con cualquier empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para mantenerse con vida.

El encuentro también ha estado rodeado de polémica desde el duelo de ida, especialmente por las decisiones arbitrales y la designación de César Ramos para dirigir el compromiso definitivo.