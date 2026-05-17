“Les fallé”: Griezmann vuelve a pedir perdón al Atlético por irse al Barcelona

Antoine Griezmann rompió en llanto durante su despedida del Atlético de Madrid y volvió a pedir perdón públicamente a la afición rojiblanca por haberse marchado al Barcelona en 2019, en uno de los episodios más polémicos de su carrera.

Tras la victoria 1-0 sobre el Girona en la Jornada 37 de LaLiga 2025/26, el francés tomó el micrófono en el césped del Metropolitano y se dirigió directamente a los aficionados, quienes permanecieron en las tribunas para homenajearlo en su último partido como local.

“Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada”, dijo inicialmente el atacante, antes de tocar el tema que todavía divide opiniones entre parte de la afición colchonera.

Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez”, expresó Griezmann en referencia a su salida al Barcelona. “No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Al irme, me di cuenta enseguida de lo que tenía y por eso hicimos todo lo posible para volver”.

El delantero aseguró que regresar al Atlético fue una de las mejores decisiones de su carrera y agradeció el respaldo que recibió desde su vuelta al club rojiblanco.

“Ha sido increíble disfrutar con vosotros cada victoria y cada derrota. Ha sido increíble luchar con vosotros”, comentó el francés, quien también dedicó palabras especiales para Diego Pablo Simeone.

El Metropolitano se rindió ante Antoine Griezmann durante su despedida con el Atlético de Madrid, en una noche marcada por lágrimas, aplausos y disculpas hacia la afición rojiblanca. REUTERS

“Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo”, dijo Griezmann hacia el técnico argentino, a quien señaló como el hombre que transformó al club.

Además, el atacante elogió a Koke, capitán rojiblanco, a quien definió como una auténtica leyenda del Atlético.

“Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres puta leyenda de este club”, mencionó el francés en medio de los aplausos de la afición.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Griezmann habló sobre su familia y agradeció especialmente a su esposa por acompañarlo en los momentos más complicados de su carrera.

Antoine Griezmann recibió un emotivo homenaje en el Metropolitano, donde volvió a disculparse con la afición del Atlético de Madrid por marcharse al Barcelona en 2019. REUTERS

“Muchas gracias por apoyarme, por aguantarme en los días malos, por mi enojo en las derrotas. Te amo”, declaró visiblemente emocionado.

Más tarde, ya en conferencia de prensa, el delantero confesó que terminó completamente agotado por la carga emocional de la despedida.

“Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto”, reconoció. “Esta semana y hoy han sido una ola de amor y mensajes increíbles”.

El francés también reveló que uno de los momentos más difíciles de su segunda etapa en el Atlético fue cuando debía disputar únicamente 30 minutos por partido, debido a las condiciones de su traspaso desde el Barcelona.

“Fue duro, aunque no parecía, pero en casa mi pobre mujer me tuvo que soportar mucho”, admitió.

Aunque nunca pudo conquistar LaLiga ni la Champions League con el Atlético, Griezmann aseguró que se marcha con algo todavía más importante.

“Ganar trofeos está bien, pero eso no te llena el corazón. Me llevo el amor recibido de esta noche y de todos los días”, concluyó entre lágrimas el delantero francés.