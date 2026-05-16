¡Chivas es recibido con espectacular mosaico en busca de la Final de Liga MX!

Chivas regresó al Estadio Jalisco para disputar un partido crucial como local, siendo el día clave en el semestre para no caer ante Cruz Azul y acceder a la Final del Clausura 2026 de Liga MX; su afición los recibió con un espectacular mosaico y cánticos.

Ante los rumores y polémica que se suscitó entre el partido de ida y el de hoy, el aliento de la afición Rojiblanca se hizo presente desde el recibimiento al camión hasta el calentamiento, donde el “Chivas, Chivas” hacía retumbar al recinto dos veces mundialista.

Afición de Chivas se hace presente en el Estadio Jalisco para las Semifinales de vuelta Mexsport

Minutos antes de que rodara el balón en el terreno de juego, se entonó el Himno Nacional de México y los futbolistas abandonaron el rectángulo verde para poder ultimar detalles, darse unas últimas palabras de aliento dentro del vestidor y ser parte de la formación para el inicio del compromiso.

Estas fueron las alineaciones confirmadas de ambos conjuntos:

XI inicial de Chivas: Óscar Whalley, ‘Cotorro’ González, Miguel Gómez, José Castillo, Diego Campillo, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.

Titulares de Cruz Azul: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, José Paradela y Christian Ebere.

Sonando las notas del himno de la Liga MX, pancartas de colores rojas y blancas se alzaron desde los brazos de cada uno de los más de 50,000 aficionados para hacer retumbar el nombre del equipo 12 veces campeón; en una de las cabeceras, una lona gigantesca lució con la leyenda “te quiero como nunca, te aliento como siempre”:

En redes sociales, la afición también mostró su emoción e ilusión por avanzar a una Final más de Liga MX:

Por su parte, las últimas palabras de Gabriel Milito a la prensa de cara a este compromiso que marcará un antes y un después en la temporada, el estratega argentino aprovechó para resaltar lo que es la vuelta de Chivas al Estadio Jalisco, sin embargo, no dejó de ver lo más importante que hay en el día:

Es un estadio mítico, lo importante es estar con nuestra gente y que ellos estén con el equipo. Hay lindas historias de Chivas en este estadio, esperemos que se repita y que sea una bonita fiesta para llegar a la Final”, en exclusiva para Primer Video.

BFG