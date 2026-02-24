La petición de Real Madrid a UEFA tras caso de racismo contra Vinicius Jr.

Álvaro Arbeloa, llamó a la UEFA a intensificar la lucha contra el racismo y "no dejarlo sólo en un slogan", tras las acusaciones de su estrella Vinícius contra el argentino Gianluca Prestianni, quien vivió un recibimiento hostil a su llegada a Madrid.

UEFA suspendió provisionalmente al delantero del Benfica, que no podrá jugar el miércoles la vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League, por supuestamente haber llamado "mono" al delantero brasileño en el encuentro de ida disputado la semana pasada en Lisboa y que acabó con la victoria blanca por 1-0.

Si finalmente la UEFA considera culpable a Prestianni de insultos racistas a Vinícius, durante un enfrentamiento entre ambos durante el encuentro en el que el argentino se tapó la boca con su camiseta, el jugador del Benfica podría ser castigado con 10 partidos de suspensión.

Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo", declaró Arbeloa este martes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Benfica.

Álvaro Arbeloa pidió una sanción ejemplar por el ataque racista contra Vinícius Jr. y señaló que la UEFA debe convertir su discurso en acciones concretas. Reuters

"La UEFA siempre ha sido abanderada en la lucha contra el racismo y tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un slogan y una bonita pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad", añadió el técnico blanco.

Mientras tanto, Thibaut Courtois -que acompañó a Arbeloa en la conferencia de prensa- también defendió a su compañero: "Estamos ante un gran momento para el futbol para acabar con esas cosas".

"Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y estamos al 100% con él", añadió.

Y aplaudió la decisión de la UEFA de suspender cautelarmente a Prestianni: "Es un mensaje bueno".

Sobre las declaraciones del entrenador del Benfica, José Mourinho, en las que acusó a Vinícius de provocar con su celebración, Arbeloa reiteró lo que dijo hace una semana:

Nada de lo que pueda pasar en el terreno de juego justifica un acto de racismo".

BFG