Justin Tucker vuelve a la NFL: los Chiefs lo contratan tras su suspensión y los fallos de Butker

Los Kansas City Chiefs incorporan al pateador Justin Tucker a su escuadra de prácticas, en un movimiento que aumenta la presión sobre Harrison Butker, quien atraviesa una de las peores rachas de su trayectoria en la NFL.

La contratación del cinco veces All-Pro fue reportada este miércoles por medios estadounidenses, después de que Kansas City evaluara a varios pateadores. Tucker, de 36 años, regresa a la liga tras cumplir una suspensión de 10 partidos por violar la política de conducta personal de la NFL.

La decisión llega después de la derrota de los Chiefs por 20-3 ante los Seattle Seahawks. En ese encuentro, Butker falló dos de sus tres intentos de gol de campo, incluidos uno de 58 yardas y otro de 45.

El problema no se limita a ese partido: Butker ha convertido 11 de sus 16 intentos de gol de campo en la temporada 2026, con cinco fallos, y también ha errado un punto extra. Su puesto, sin embargo, no está oficialmente vacante: el pateador permanece en la plantilla activa de Kansas City.

Justin Tucker vuelve a la NFL tras su salida de Baltimore

Tucker pasó 13 temporadas con los Baltimore Ravens y construyó una trayectoria que lo coloca entre los pateadores más destacados de la historia de la liga. Ha convertido el 89.1% de sus intentos de gol de campo en temporada regular y fue seleccionado siete veces al Pro Bowl, además de recibir cinco distinciones All-Pro.

Su última campaña con Baltimore fue la de 2024, cuando acertó 22 de 30 goles de campo y falló dos puntos extra. Los Ravens lo dejaron en libertad en mayo de 2025, después de que se hicieran públicas acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas por 16 terapeutas de masaje de ocho establecimientos del área de Baltimore.

Tucker negó las acusaciones. Posteriormente, la NFL lo suspendió durante los primeros 10 partidos de la temporada 2025 por infringir su política de conducta personal. Cumplió la sanción mientras permanecía sin equipo.

¿Puede Justin Tucker quitarle el puesto a Harrison Butker?

La incorporación de Tucker representa competencia para Butker, no un cambio confirmado de titular. Al firmarlo con la escuadra de prácticas, Kansas City suma una alternativa experimentada en una posición que ha generado problemas durante la temporada.

Tucker tendrá la oportunidad de demostrar que puede recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los pateadores más fiables de la NFL. Butker, por su parte, necesitará mejorar su efectividad para conservar su lugar.

Los Chiefs aún no han anunciado un cambio definitivo en la posición. La evolución de ambos pateadores durante los entrenamientos determinará si la contratación se queda en una medida de competencia interna o termina por modificar el puesto.