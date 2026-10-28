Los Brewers de Milwaukee hacen historia y conquistan su primera Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee necesitaron una segunda oportunidad para escribir la página más importante de su historia. Después del doloroso golpe de perder un campeonato que tuvieron a tres outs de distancia la noche anterior, respondieron con una victoria de 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay para conquistar su primera Serie Mundial, tras imponerse en cinco encuentros.

El campeonato también representó el segundo título de Grandes Ligas para la ciudad de Milwaukee, que no celebraba uno desde 1957, cuando los Bravos, entonces establecidos ahí, derrotaron a los Yankees de Nueva York.

La derrota del martes parecía suficiente para derrumbar emocionalmente a cualquier equipo. Los Cerveceros llegaron a tener la ventaja en la entrada 12 gracias a un jonrón del novato Cooper Pratt, pero los Rays reaccionaron con dos carreras sin que Milwaukee pudiera conseguir un solo out.

Sin embargo, los dirigidos por Pat Murphy regresaron al Tropicana Field decididos a no prolongar más la espera. Y tuvieron en Jacob Misiorowski al hombre ideal para conseguirlo.

El joven lanzador completó cinco entradas y dos tercios sin permitir carrera, con apenas dos hits, una base por bolas y dos ponches, en una apertura en la que no necesitó de su habitual dominio por la vía del tercer strike.

Su labor terminó de una manera inesperada. Después de retirar a seis bateadores consecutivos, Misiorowski sufrió una molestia en la pantorrilla derecha al momento de apoyar la pierna sobre la loma.

Durante distintos momentos del encuentro había manifestado dificultades con la zona donde aterrizaba después de sus lanzamientos.

El problema finalmente lo obligó a abandonar el encuentro, después de 86 lanzamientos, cuando los Cerveceros ya tenían una ventaja de cuatro carreras.

La ofensiva comenzó a construir el campeonato desde la segunda entrada, cuando Brice Turang conectó un doblete y posteriormente anotó con un sencillo productor de Cooper Pratt, quien mantuvo el extraordinario momento ofensivo que había mostrado desde el juego anterior.

En la quinta, nuevamente Pratt encendió la ofensiva con un imparable y David Hamilton produjo la segunda carrera con otro sencillo, ahora frente al relevista Kevin Kelly.

La decisión de Kevin Cash de retirar a Drew Rasmussen después de cuatro entradas y apenas 48 lanzamientos, pese a que había permitido solamente una carrera, abrió el camino para que Milwaukee ampliara la diferencia contra el bullpen.

Los últimos clavos en el ataúd llegaron en la sexta entrada. William Contreras conectó un doblete productor que llevó al plato la tercera carrera y Pratt volvió a responder con un elevado de sacrificio que colocó el marcador 4-0.

El novato de 22 años cerró una actuación extraordinaria, con batazos decisivos en los últimos dos encuentros, para convertirse en uno de los grandes candidatos a recibir el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, distinción por la que también destacó Contreras.

El relevo mexicano JoJo Romero entró por Misiorowski y trabajó dos tercios, mientras que Abner Uribe también aportó dos tercios para mantener a los Rays sin anotaciones.

El cerrador Trevor Megill, utilizado solamente para conseguir un out la noche anterior, fue llamado desde la octava entrada, cuando retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó.

Pero todavía quedaba un último momento de tensión. En la novena, Liam Hicks y Chandler Simpson conectaron dobletes que permitieron a Tampa Bay romper la blanqueada y recortar la diferencia a tres carreras.

Los Rays intentaron una última reacción, pero Megill consiguió el out definitivo cuando Richie Palacios conectó una rola a segunda base que Brice Turang tomó para completar el tiro a Jake Bauers.

Fue el último out de una espera que había acompañado a la franquicia desde su nacimiento en 1969, originalmente como los Pilots de Seattle, antes de mudarse a Milwaukee un año después.

Los Cerveceros finalmente fueron campeones de la Serie Mundial. Esta vez no hubo remontada, ni una nueva oportunidad para Tampa Bay. La celebración que se les había escapado una noche antes finalmente comenzó sobre el terreno del Tropicana Field.